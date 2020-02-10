شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لاستخدام معالجات شركة AMD بأجهزة ماك.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة منذ ظهور أجهزة "ماك" وهى تعمل بدعم من معالجات intel، لكن على ما يبدو أن شركة أبل تسعى لتغيير هذا الأمر وتتجه للاعتماد على معالجات AMD التى أصبحت متقدمة بشكل كبير في تصنيع المعالجات، إذ كشفت مجموعة من الرموز البرمجية الموجودة في أحدث إصدار من نظام macOS Catalina وجود دلالات على تهيئة النظام لاختيار تلك المعالجات.

وبحسب موقع macrumors الأمريكى، فوفقًا لشخص يدعى rogame على شبكة تويتر، فهناك رمز برمجي في نظام تشغيل ماك "Renoir" وأثار هذا الرمز البرمجي وغيره من الرموز أثار الحديث حول نية أبل اختبار معالجات AMD على أجهزة ماك في الوقت الحالي وربما استخدامها فيما بعد لتوفير حلول مختلفة للمستخدمين بجانب معالجات إنتل التي اعتدنا على رؤيتها مع أجهزة آبل لسنوات طويلة مضت، لكن هذه الخطوة ربما لن تكون قريبة جدًا من الحدوث.

وكان تقرير لوكالة Bloomberg في 2018 أشار إلى نية أبل تحويل أجهزتها للاعتماد على معمارية ARM وبالتالي الابتعاد عن إنتل، ومع ظهور تلميحات جديدة عن استخدام الشركة لمعالجات شركة AMD فإن هذا يدعم من فكرة التخلي عن الاعتماد الرئيسي على إنتل، لكن بطبيعة الحال، لن ينقص هذا التغيير من قيمة أجهزة ماك لأن معالجات AMD أظهرت قوة كبيرة أمام إنتل الفترة الماضية.