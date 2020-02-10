شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة فيس بوك تحديثا جديدا لتطبيق ماسنجر على الأجهزة المكتبية، والذى يحمل اسم Messenger Desktop، حيث حمل التحديث الإصدار رقم 350.5.122.0، ويوفر التحديث اثنين من المميزات الجديدة التى تم اختبارهما مؤخرًا في الإصدار التجريبي للتطبيق الرئيسي، حيث إن الميزة الأولى هي القدرة على تجاهل محادثة وهذا يعني بمجرد اختيار تجاهل رسائل صديق فيس بوك، لن تتلقى إشعارًا عندما يرسل إليك الصديق، وسيتم نقله إلى قسم طلبات الرسائل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن الميزة الثانية تتيح للمستخدمين إرسال مقاطع صوتية من تطبيق Messenger Desktop.

يذكر أن تطبيق Facebook Messenger Desktop يتيح للمستخدمين الحصول على إشعارات أولاً بأول، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمزيد، وإرسال الملصقات داخل المحادثات، ومعرفة متى رأى أصدقائهم الرسائل، وإنشاء مجموعات للأشخاص الأكثر تفاعلا معهم، وتسميتهم وتعيين صورة للمجموعة.

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فضلاً عن إعادة توجيه الرسائل أو الصور إلى الأشخاص الذين لم يكونوا في المحادثة، والبحث عن أشخاص ومجموعات للعودة إليها بسرعة.

كما قام "فيس بوك" مؤخرًا ببعض التغييرات بواجهة المستخدم المثيرة للاهتمام على تطبيق Messenger Desktop الخاص به، حيث أضاف وضع الظلام، وتصميم أيقونات جديدة، والقدرة على إرسال الملفات ، ووضع ملء الشاشة ، والرموز المحدثة ، وأكثر من ذلك.

كما كشف تقرير سابق عن أن شركة فيس بوك تعمل حاليًا على تطوير نسخة جديدة بالكامل من تطبيق ماسنجر للأجهزة المكتبية التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز، حيث أتاحت الشركة هذا التطبيق للمستخدمين ضمن ما يعرف بـFacebook Messenger Beta، حيث يأتى التطبيق في مساحة أقل من النسخة القديمة بحوالى 100 ميجا بايت، كما يدعم فقط معالجات 64 بت وله أيقونة جديدة.

ويضم التطبيق العديد من المميزات للمستخدمين بما في ذلك القدرة على حذف الرسائل المرسلة بشكل دائم، فضلاً عن توفير ميزتي الوضع المظلم والداكن، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والقدرة على إخفاء الدردشات، فضلا عن العديد من الرموز الجديدة.