قناع لخداع التقنية وأسهم تيسلا تتراجع بسبب كورونا والمزيد

أعلن باحثون من شركة Kneron للذكاء الاصطناعي أنهم تمكنوا من خداع بعض أنظمة التعرف على الوجه باستخدام قناع مطبوع لوجه شخص مختلف، كما تراجعت أسهم تيسلا بسبب فيروس كورونا.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

خداع بعض أنظمة التعرف على الوجه باستخدام قناع مطبوع:

أعلن باحثون من شركة Kneron للذكاء الاصطناعي أنهم تمكنوا من خداع بعض أنظمة التعرف على الوجه باستخدام قناع مطبوع يصور وجه شخص مختلف، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف الأمنية لهذه الأنظمة.

وقال الباحثون: “إن الاختبارات التي أجريت في ثلاث قارات خدعت نظامين للدفع بواسطة الهاتف المحمول تابعين لشركتي Alipay، وWeChat الصينية، وكذلك نقطة تفتيش على الحدود الصينية وبوابة لمراقبة جوازات السفر في مطار (سخيبول) Schiphol بأمستردام”.

أسهم تيسلا تهبط بسبب فيروس كورونا:

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تراجعت أسهم شركة تيسلا للسيارات الكهربائية بنسبة 17%، وذلك بعدما أعلنت عن تأجيل عمليات تسليم سيارة (Model 3) بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن ربما كان ذلك مجرد نكسة بسيطة لشركة شهدت ارتفاع أسهمها بنسبة أكثر من 70 في المئة خلال هذا العام، لتصبح شركة السيارات الأكثر قيمة في أمريكا.

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لقد بلغت القيمة السوقية لشركة تيسلا 93 مليار دولار مقارنة بـ 50 مليار دولارِِ لشركة جنرال موتورز و37 مليار دولار لشركة فورد. هذا بالرغم من أن جنرال موتورز باعت ما يقرب من 20 ضعف عدد سيارات تيسلا في عام 2019، بينما باعت فورد أكثر من ستة أضعاف عدد السيارات التي باعتها تيسلا.

شركة Nike تستخدم نفايات التصنيع المُعاد تدويرها لصناعة الأحذية الرياضية

قدمت شركة Nike نسخة جديدة من حذاء Vapormax استخدمت في تصنيعها نحو 75% من نفايات التصنيع المعاد تدويرها. كما أعلنت أيضًا عن أربعة نماذج لمجموعة أحذية رياضية تحت اسم Space Hippie كل منها مصنوع من 85% على الأقل من مادة البولي بروبيلين؛ وهي مادة معاد تدويرها من زجاجات المياه، وبقايا الأقمشة والقمصان الرياضية. كما قدمت الشركة معداتها لأولمبياد طوكيو لعام 2020، لتظهر ألوانًا أنيقة وتكنولوجيا مصنوعة من مواد مستدامة.

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