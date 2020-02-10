شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد لحظة إطلاق مركبة أوروبا وأمريكا إلى الشمس؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وكالة ناسا الأمريكية لإطلاق مركبة لدراسة الشمس والتقاط أقطابها لأول مرة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، وذلك عند الساعة السادسة وثلاث دقائق من صباح اليوم، حيث سيطلق صاروخ أطلس الخامس من شركة تحالف الإطلاق المتحدة المركبة الفضائية الشمسية من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، وسترسل هذه المهمة مسبارًا قويًا للفضاء يدور حول أعمدة الشمس لفهم أصول الطقس الفضائي الذي يؤثر على النظام الشمسي.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يمكنك رؤية اللحظات الأولى من إطلاق هذه المركبة المرتقبة لدراسة أعمدة الشمس، من خلال بث مباشر من تلفزيون ناسا، والذى لا يشمل فقط على هذا الإطلاق بل أيضًا على إطلاق آخر سيكون في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل اليوم، حيث ستطلق ناسا أيضا سفينة شحن Cygnus تجارية في مهمة شحن، حيث تحمل أكثر من 7500 رطل من الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

البث المباشر من ناسا

وسيبدأ البث الشبكي لإطلاق Solar Orbiter في الساعة 5:30 صباح اليوم، وعرض مناظرة لوجهات النظر من خلال إطلاق.

وكتبت الوكالة في تحديث: "مع اثنين من عمليات الإطلاق، فإن وكالة ناسا لديها الكثير من الأخبار المقبلة".

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كما سيستضيف جيم بريدنشتاين مدير ناسا، حدث بعنوان "حالة ناسا" يوم الاثنين أيضا يتم الإعلان من خلال عن طلب ميزانية ناسا 2021.

وكان من المقرر أصلاً إطلاق المركبة الشمسية Orbiter في 5 فبراير، ولكن هناك مشكلة تتعلق بصاروخ Atlas V الذي تسبب في تأخير الإطلاق.

وتم دفع المهمة لأول مرة إلى 7 فبراير، ثم في النهاية إلى 9 فبراير، بينما وجد مهندسو Atlas V حل لهذه المشكلة.

وقال مسئولو الوكالة، إنه بصرف النظر عن دور ناسا في كلتا المهمتين، فإن الإطلاقين لا يتقاسمان أي أصول متداخلة.