كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “موتورولا” تختبر هاتفها القابل للطي “Razr” استجابةً لمخاوف تتعلق بمتانته

متابعة-سنيار: بعد أن بدا Razr من موتورولا وكأنه فشل في اختبار المتانة الأخير، ردت الشركة بالرد باختبار خاص بها.

كسر Razr بعد 27000 طية فقط من FoldBot، وهي أداة تم تطويرها لتطوي وتكشف عن الأجهزة فعليا لاختبار متانتها.

خططت CNET لتمرير الهاتف في الجهاز 100000، وهو هدف أقل بكثير من سجل Samsung Galaxy البالغ 120 ألف مرة.

اختبر الموقع الهاتف خلال ما كان من المفترض أن يكون بثا مباشرا لمدة 12 ساعة، ولكن تم اختصاره عندما انحشر مفصل الرازر ولم يتمكن FoldBot من الاستمرار.

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وقد ردت موتورولا ببيان وفيديو، والذي يوضح أن آلة الطي الخاصة بها تفتح وتغلق الهاتف بالكامل، حيث أن FoldBot يقوم بإغلاق الهاتف جزئيا فقط قبل فتحه مرة أخرى.

وفي بيان تم تقديمه إلى Engadget، أشار متحدث باسم Motorola إلى أن FoldBot “ببساطة غير مصمم لاختبار أجهزتنا”.

“لذلك فإن أي اختبارات يتم إجراؤها باستخدام هذا الجهاز ستضع ضغوطا لا داعي لها على المفصلة، ولن تسمح للهاتف بالفتح والإغلاق كما هو متوقع مما يجعل الاختبار غير دقيق.”

وسواء كان الهاتف متينا أم لا فإنه سيكلف حوالي 1500 دولار، وِفقا لـ”ماشابل”.