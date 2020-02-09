شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مذنب مركبة روزيتا يغير لونه عندما يقترب من الشمس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، عندما عبر المذنب 67P / Churyumov-Gerasimenko (الاسم الكامل لمذنب روزيتا) حدودًا في مداره حول الشمس، والمعروفة باسم خط الصقيع، بدأ الجليد يتحول إلى غاز على سطحه، متسللًا بعيدًا إلى الفضاء.

وعندما حدث ذلك، انفجرت طبقة خارجية من الجليد على سطح المذنب، المليئة بالغبار المحمر في الفراغ، لتكشف عن الثلج الأكثر نظافة تحتها.

وكتب الباحثون عن أن الأمر يبدو كما لو أن المذنب له مواسم خاصة به، حيث إن التغييرات الموصوفة هنا حدثت على مدار فترة طويلة بين يناير 2015 وأغسطس 2016.

وكانت تلك هي نقطة منتصف زمن روزيتا في المذنب، حيث وصلت المركبة الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في 6 أغسطس 2014، وتحطمت في المذنب نفسه في 30 سبتمبر 2016.

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وكتب الباحثون إن هناك دورتين متعاكستين تعملان حول المذنب، وعند الاقتراب من الشمس وعبور خط الصقيع كشف هذا السطح الأزرق البكر أكثر.

وتوقفت كل تلك الحبوب المجهرية من الأتربة الغنية بالكربون التي ذابت من سطح المذنب عن إخماد السطح وبدأت في إخماد الموسم الموجود عليه، وما إن ابتعد المذنب عن الشمس مرة أخرى، أحمر قلبه الصلب مرة أخرى عندما استقر الغبار على سطح النواة.

وقال الباحثون في بيان، إن هذه التغييرات التي شوهدت على مدى أشهر من كاميرا حساسة للألوان تدربها روزيتا على المذنب، لن تكون مرئية من الأرض.

ولا يمكن للتلسكوبات الأرضية أن تميز بدقة نواة المذنب البعيد، فغالبًا ما تمر المذنبات بتغييرات مؤقتة قد تختلط على تلسكوب يراقب مذنبًا في لقطات قصيرة.

وسمحت مراقبة روزيتا التي استمرت عامين بإجراء تحليل أكثر قوة للاتجاهات طويلة الأجل، وعلى الرغم من أن مهمة روزيتا قد انتهت، فقد كتب الباحثون، لا يزال هناك الكثير من البيانات المتبقية للتصفح، ومن المرجح أن يتم اكتشاف المزيد من الاكتشافات من هذا النوع.