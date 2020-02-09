شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الصينية تمنع إنتاج الآيفون بسبب كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن فوكسكون شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والتى تصنع الملايين من أجهزة أيفون كل عام في الصين، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا، أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن مد إجازة عمال المصنع حتى 9 فبراير، وبينما كان الجميع يتوقعون أن تقوم فوكسكون بإعادة تشغيل منشآتها الإنتاجية من يوم غد 10 فبراير، فإن الحكومة الصينية قد أمرت الآن فوكسكون بعدم إعادة تشغيل الإنتاج لمدة أسبوع آخر، حيث ستبقى جميع مصانع فوكسكون في الصين مغلقة حتى 15 فبراير.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيعمل لدى فوكسكون أكثر من مليون موظف بالعديد من المصانع في الصين وحدها، وبعد مراجعة المصانع، أبلغت السلطات الصحية الصينية فوكسكون أن هناك مخاطر عالية للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي فهي ليست مناسبة لإعادة العمل، كذلك فإن شركة Compal Electronics التي تصنع الأيباد أيضًا تقوم بمد إجازة موظفيها حتى الأسبوع المقبل.

وعلى ما يبدو أن الحكومات المحلية لا ترغب في المخاطرة بانتشار الفيروس المحتمل في بيئة عمل كثيفة العمالة، فلا أحد يريد أن يتحمل مسئولية استئناف العمل في هذه اللحظة الحرجة، وتتخذ الحكومة الصينية جميع التدابير لمنع تفشي فيروس كورونا داخل الصين، بل إن لديها قوانين صارمة سارية، ومن المحتمل أن يواجه انتهاك الوقاية من الأوبئة ومكافحتها عقوبة الإعدام في الصين.

وفي نفس السياق، قررت شركة أبل تأجيل إعادة فتح متاجرها للبيع بالتجزئة في الصين وتمديد إغلاق المتاجر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من عملها على فتح مكاتب الشركة ومراكز الاتصال التابعة لها، وكانت شركة أبل قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستغلق جميع متاجرها الرسمية ومكاتب الشركات في الصين حتى 9 فبراير بسبب تفشي المرض.