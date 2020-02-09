تكنولوجيا: هاتف vivo Y91C للعام 2020 يضم معالج Helio P22 وبطارية بقدرة 4030 mAh 

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo خلال الفترة الماضية عن هاتف vivo Y91C للعام 2020، الذي يضم معالج Helio P22 وبطارية بقدرة 4030 mAh وينطلق بسعر يبدأ 117 دولار.

يتميز هاتف vivo Y91C للعام 2020 بحجم 6.22 إنش في الشاشة التي تدعم جودة عرض HD بلس، وتتميز بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة الأمامية تقنية التعرف على الوجه مع غيات مستشعر البصمة من الهاتف.

كما يضم هاتف vivo Y91C للعام 2020 كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، ويدعم هذا الإصدار معالج Helio P22 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

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وينطلق هاتف vivo Y91C للعام 2020 بنظام تشغيل Android 8.1، مع واجهة Funtouch OS 4.5، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4030 mAh، تدعم الشحن عبر منفذ microUSB.

أيضاً يأتي الهاتف مع مدخل 3.5مم للسماعات، وتقنية البلوتوث 5.0، وFM radio، كما يتوفر الهاتف بكلاً من ألوان الأزرق والأسود المتدرج بسعر يبدأ من 117 دولار في سوق بنغلادش، إلا أن الشركة لم تؤكد على إطلاق هذا الإصدار في الأسواق العالمية.

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