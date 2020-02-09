تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري إصدار جديد من السماعات اللاسلكية خلال حدث الشركة المرتقب في 11 من فبراير، والذي ينطلق بعنوان Galaxy Buds Plus، ولقد رصدت السماعة اللاسلكية في مقطع فيديو جديد قبل الإعلان الرسمي.

أكدت التسريبات السابقة على أن سامسونج تقدم سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية القادمة في عرض مجاني مع بعض إصدارات الشركة القادمة من هواتف Galaxy S20، واليوم تظهر السماعة في تسريبات مصورة حية ومقطع فيديو جديد.

تقدم سامسونج إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds Plus بتصميم يحاكي الإصدار السابق لكن مع تحسينات في عمر البطارية، وميكروفونات بآداء أفضل.

وتشير التسريبات إلى أن سماعة Galaxy Buds Plus القادمة تأتي بمستوى تسعير أعلى بقيمة 20 دولار من الإصدار الحالي، حيث تنطلق بسعر 150 دولار.

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من جانب أخر لن تقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds Plus بميزة إلغاء الضوضاء، لذا لن تكون منافسة لسماعة ابل اللاسلكية AirPods Pro في ميزة إلغاء الضوضاء.

ولقد إستعرض مقطع الفيديو فتح الصندوق لسماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية، مع إستعراض سريع لتصميم ومواصفات السماعة، أيضاً تشير التسريبات إلى أن السماعة اللاسلكية قدمت للمستخدم عبر أحد منافذ البيع في السوق الأوروبي.

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