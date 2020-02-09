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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، غائم على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، تمتد متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ـ 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
موعد تحسن الطقس
من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، إن الكتلة الهوائية مازالت مسيطرة على مصر بسبب الرياح المحملة من جنوب أوروبا، لافتًا إلى أنه بدءا من الإثنين يهدأ نشاط الرياح وتتحسن الأحوال الجوية.
وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، الإثنين، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 10 17
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 16
دمنهور 09 16
الإسكندرية 12 16
بلطيم 08 15
مطروح 08 15
السلوم 07 15
سيوة 06 16
بورسعيد 11 16
دمياط 10 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 09 18
السويس 09 17
العريش 09 14
رفح 10 14
رأس سدر 08 16
نخل 02 11
نويبع 11 18
طابا 09 14
كاترين 01- 06
الطور 13 16
شرم الشيخ 12 22
الغردقة 10 20
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موجة الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين.. وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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