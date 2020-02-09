تكنولوجيا: قائمة بإصدارات هواوي المقرر تحديثها بواجهة EMUI 10 خلال شهر فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر العملاق الصيني خلال شهر فبراير الجاري في دفع تحديث واجهة EMUI 10 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10 لمستخدمي هواتف الشركة، واليوم نستعرض قائمة بالهواتف المقرر تحديثها خلال شهر فبراير الجاري.

تتلقى مجموعة من هواتف هواوي الذكية تحديث واجهة EMUI 10 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10 خلال الفترة القادمة، حيث يجلب التحديث مجموعة من المميزات الجديدة لمستخدمي الهواتف، مع بعض التحسينات أيضاً لمميزات EMUI 9 الحالية.

تقدم شركة هواوي تحديث واجهة EMUI 10 خلال شهر فبراير الجاري لمستخدمي هاتف Huawei P20 الذي حقق أعلى مبيعات منذ إنطلاقه رسمياً للمستخدمين، كما تقدم هواوي التحديث أيضاً لمستخدمي هواتف Mate 10، مع سلسلة هواتف Nova، وأيضاً Huawei P Smart 20، وفي السطور القادمة نستعرض قائمة بالهواتف المقرر تحديثها هذا الشهر.

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قائمة هواتف هواوي المقرر تحديثها في شهر فبراير

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

Huawei Nova 5T

Huawei P Smart 2019

Huawei Mate 10 Porsche

Huawei Mate RS Porsche

يمكن أيضاً للمستخدمين التحقق من وصول التحديث إلى الهواتف الذكية عبر التوجه إلى الإعدادات، ومنها إلى تبويب النظام ومن ثم التحديثات، أيضاً من المتوقع أن يتلقى المستخدم إشعار عند توفر التحديث الجديد للهاتف.

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