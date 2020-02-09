تكنولوجيا: قائمة بإصدارات هواوي المقرر تحديثها بواجهة EMUI 10 خلال شهر فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر العملاق الصيني خلال شهر فبراير الجاري في دفع تحديث واجهة EMUI 10 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10 لمستخدمي هواتف الشركة، واليوم نستعرض قائمة بالهواتف المقرر تحديثها خلال شهر فبراير الجاري.
تتلقى مجموعة من هواتف هواوي الذكية تحديث واجهة EMUI 10 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10 خلال الفترة القادمة، حيث يجلب التحديث مجموعة من المميزات الجديدة لمستخدمي الهواتف، مع بعض التحسينات أيضاً لمميزات EMUI 9 الحالية.
تقدم شركة هواوي تحديث واجهة EMUI 10 خلال شهر فبراير الجاري لمستخدمي هاتف Huawei P20 الذي حقق أعلى مبيعات منذ إنطلاقه رسمياً للمستخدمين، كما تقدم هواوي التحديث أيضاً لمستخدمي هواتف Mate 10، مع سلسلة هواتف Nova، وأيضاً Huawei P Smart 20، وفي السطور القادمة نستعرض قائمة بالهواتف المقرر تحديثها هذا الشهر.
قائمة هواتف هواوي المقرر تحديثها في شهر فبراير
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20 Lite
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Lite
- Huawei Nova 4
- Huawei Nova 4e
- Huawei Nova Lite 3
- Huawei Nova 5T
- Huawei P Smart 2019
- Huawei Mate 10 Porsche
- Huawei Mate RS Porsche
يمكن أيضاً للمستخدمين التحقق من وصول التحديث إلى الهواتف الذكية عبر التوجه إلى الإعدادات، ومنها إلى تبويب النظام ومن ثم التحديثات، أيضاً من المتوقع أن يتلقى المستخدم إشعار عند توفر التحديث الجديد للهاتف.
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