فورد إدج ST الجديدة تلبي شغف عشاق السرعة في الوضع الرياضي

تأتي سيارة فورد إدج ST الجديدة كليًا مزودة بالعديد من المزايا الاستثنائية التي تتيح لعشاق السرعة خوض تجربة قيادة مميزة، فمحرك EcoBoost® V6 بسعة 2.7 لتر بتقنية ثنائي الشحن التوربيني يوفر قدرة عالية تبلغ 335 حصانًا وعزم دوران يبلغ 515 نيوتن/متر، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع ذكي بجميع العجلات، لتمكين السيارة من الانطلاق بمنتهى القوة.

تعمل فورد إدج ST بنظام الدفع بالعجلات الأمامية بصورة قياسية، لكن نظام الدفع الذكي بجميع العجلات جاهز عند الحاجة إلى مزيد من التحكم والثبات، حيث يقوم بتحفيز حزمة قابض الحركة الداخلية ضمن ناقل الحركة، ليقوم نظام الدفع بتحريك العجلات الخلفية.

ولن يشعر السائق بهذه العملية التي تجري بسلاسة تامة وبلمح البصر لإطلاق قدرة سحب أكبر على المنعطفات السريعة أو الطرقات الاسفلتية الوعرة المليئة بالحفر، والأسطح الزلقة.

تم تحسين قدرة سيارة فورد إدج ST من قبل الشركة لخوض مختلف أنواع الطرقات من خلال تحديث نظام التعليق، فقد تم تعزيز قدرات النوابض والمخمدات للتأقلم مع القوى الضاغطة التي تواجهها خلال القيادة الجامحة، في حين تسهم إطاراتها قياس 21 بوصة، وأداء 245/50 في تعزيز القدرة على التحكم بالسيارة أثناء الانعطاف، وحتى في وضع القيادة القياسي، فإن القوة التي تمنحها فورد إدج ST استثنائية، وبضغطة سريعة على وضع القيادة الرياضية S تتغير ديناميكيات السيارة بلمح البصر.

فما الذي يحدث عند

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أول ما يلاحظه السائق هو تغير مظهر لوحة التحكم وانتقال جميع المزايا الرقمية إلى لوحة مقياس سرعة الدوران.

يبدأ صوت المحرك بالهدير داخل مقصورة السيارة، وتصبح استجابته أكثر سرعة نتيجة التغير الذي يحدث في برمجة دواسة الوقود الإلكترونية، وتصبح الفرملة بعزم المحرك أكثر استجابة أيضًا.

ينشط ناقل الحركة اليدوي المثبت على عجلة القيادة بالكامل ليمنح السائق سيطرة كاملة على نقل السرعة خلال القيادة السريعة، ويعني ذلك أن ناقل الحركة يقدم قدرة أعلى على الانتقال بين السرعات، والثبات عند سرعة محددة لإطلاق أقصى قدرة للمحرك على سرعة واحدة قبل الانتقال للسرعة التالية، كما يصبح الانتقال من غيار إلى آخر أكثر سرعة، بما يساهم في تعزيز تسارع السيارة.

يرتفع التوافق بين التسارع وسرعة المحرك، مما يمنح قدرة أسرع وسلاسة أكثر للانتقال من سرعة إلى السرعة الأدنى.

لاشك بأن القيادة السريعة لها عشاقها، لكن السرعة تتطلب وجود مكابح قادرة على إبطاء السيارة بكفاءة عالية، ولهذا تأتي فورد إدج ST بأربعة مكابح قرصية تقدم قدرة فائقة على كبح قوة السيارة.

ويساعد نظام منع انغلاق المكابح ABS على تحسين التحكم بتوجيه السيارة في مناورات الكبح الشديدة أثناء الظروف الجوية المتنوعة، وتساعد هذه المزايا مجتمعة في السيطرة على إيقاف السيارة بشكل مباشر، مما يؤكد على مستويات الأداء الفائقة التي تقدمها إدج ST.