أوبر إيتس تستهل عام 2020 بتعزيز حضورها في السعودية

أعلنت شركة أوبر إيتس عن توسيع حضورها في المملكة العربية السعودية، مع توفير خدمة توصيل الطعام في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لتضم أحياء رئيسية في المدينتين تشمل الشوقية والعوالي في مكة المكرمة، وقربان وسلطانه في المدينة المنورة، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التوسع التي تعتمدها الشركة في المنطقة وبعد إطلاق الخدمة بنجاح والإقبال اللافت الذي لاقته في مدن أخرى حول المملكة.

وفي معرض تعليقه على توسع تطبيق أوبر إيتس في المملكة، قال أسعد نعمان، مدير عام أوبر إيتس في المملكة العربية السعودية: “تعتبر المملكة عنصرًا رئيسيًا في رحلة أوبر إيتس نحو النجاح في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي التوسع الأخير في إطار خططنا المستمرة لتوفير تقنياتنا لأكبر عدد ممكن من الأشخاص حول المملكة”.

وأضاف نعمان: “نحن نركز جهودنا على جعل تجربة تناول الطعام أكثر سهولة، كل يوم وللجميع، ويأتي إطلاق الخدمة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة كخطوة تبرهن على خططنا الطموحة، وتؤكد على استراتيجية توسع أوبر إيتس حول المملكة، نحن ملتزمون بتقديم خيارات طعام أكثر تنوعًا وبالعمل مع رواد الأعمال المحليين لتسهيل الفرص التجارية الجديدة من خلال تقنيات أوبر، وتوفير تجربة موثوقة عبر التطبيق لجميع المستهلكين”.

ويقدم تطبيق أوبر إيتس مجموعة متنوعة من خيارات الطعام المختلفة حول المنطقة، وفي المملكة العربية السعودية، أقامت أوبر إيتس شراكات مع أكثر من 2800 مطعم لضمان تلبية أذواق مختلف العملاء.

وفي المدينة المنورة سيتمكن عشاق الطعام من الحصول على وجباتهم المفضلة المحلية والعالمية من مطاعم مثل هرفي وبيت الشواية وكنتاكي وماكدونالدز وغيرها الكثير، وبالمثل، يمكن لعشاق الطعام في مكة المكرمة طلب أطباقهم المفضلة من مطاعم مختلفة تشمل ماكدونالدز وشاورمر وباسكن روبنز وبيتوتي ومايسترو بيتزا.

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وبمناسبة هذا التوسع، تقدم أوبر إيتس للعملاء الجدد خصمًا بقيمة 50% على أول طلبين من أوبر إيتس، وبحد أعلى يصل حتى 50 ريال سعودي من كل طلب، وذلك باستخدام الرمز الترويجي 50MM.

كما سيحصل العملاء الحاليون على خدمة توصيل مجانية لكافة طلباتهم طيلة شهر فبراير، ولضمان جودة الخدمة والطعام الذي يتم توصيله، ستتوفر خدمة أوبر إيتس في البداية في أحياء مختارة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذا وستستمر الخدمة في توسيع حضورها لتشمل أحياء أخرى في المدينتين.

وبإمكان عشاق الطعام في مكة المكرمة والمدينة المنورة طلب وجباتهم المفضلة إما عبر تحميل تطبيق أوبر إيتس أو من خلال زيارة الموقع ubereats.com ويمكن للمستخدمين الجدد اتباع الخطوات التالية لطلب أطباقهم المفضلة :

طريقة الطلب: