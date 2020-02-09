شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" ترسل روبوتا يعمل بالليزر إلى المريخ.. اعرف هيعمل إيه والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، إن هذه الأداة تطلق شعاع الليزر النبضي من رأس المتجول لتبخير أجزاء صغيرة من الصخور من مسافة بعيدة، وتوفير المعلومات التي ستكون ضرورية لنجاح المهمة.
وسيساعد استخدام الليزر الباحثين في التعرف على المعادن التي لا يمكن الوصول إليها من ذراع المستكشف الآلية أو في المناطق شديدة الانحدار حتى لا يتمكن المستكشف من الذهاب إليها.
كما سيمكنهم من تحليل الهدف قبل تقرير ما إذا كان سيتم توجيه المستكشف إلى هناك لمزيد من التحليل، ولعل هذه المعادن هى التي تشكلت في وجود الماء، مثل الطين والكربونات والكبريتات.
ويمكن للعلماء أيضًا استخدام المعلومات من SuperCam للمساعدة في تحديد ما إذا كان سيتم التقاط النوى الصخرية لنظام التخزين المؤقت لعينة المستكشف، فسيجمع هذه العينات الأساسية في أنابيب معدنية يودعها في موقع محدد مسبقًا لمهمة مستقبلية لاستعادته وإعادته إلى الأرض.
ويمكن لـ SuperCam استخدام الليزر والأشعة تحت الحمراء لتسخين المواد التي تؤثر عليها إلى حوالي 18000 درجة فهرنهايت وهي طريقة تسمى التحليل الطيفي الناجم عن الليزر، ويمكن للكاميرا الخاصة بعد ذلك تحديد التركيب الكيميائي لهذه الصخور من البلازما التي تم إنشاؤها.
كما ستستخدم SuperCam الذكاء الاصطناعي للبحث عن أهداف صخرية تستحق الانطلاق، والإشارة بدقة شديدة إلى ميزات الصخور الصغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: "ناسا" ترسل روبوتا يعمل بالليزر إلى المريخ.. اعرف هيعمل إيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.