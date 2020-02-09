شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يمكنك من التقاط صور ثلاثية الأبعاد 3D على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل بضع سنوات فقط لم يكن من الممكن التقاط صور بدقة عالية ذات عمق إلا من خلال الكاميرات الرقمية DSLR، ولكن سرعان ما تطورت الهواتف الذكية بسرعة كبيرة وأصبحت تضم كاميرات متعددة العدسات، بالإضافة إلى مستشعرات حديثة مدمجة لالتقاط الصور الثلاثية الأبعاد، ولكن الآن تطور الأمر لأبعد من ذلك؛ ليشمل التطبيقات أيضًا، حيث ظهر تطبيق جديد يُسمى LucidPix يعتمد على الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرا أي هاتف ذكى سواء كان جديدًا أو قديمًا دون الحاجة إلى كاميرا متعددة العدسات، أو مستشعرات حديثة مدمجة، كما أنه سهل الاستخدام ولا يتطلب أى مهارات تصوير خاصة.

يعتمد تطبيق LucidPix الجديد فى عمله على الذكاء الاصطناعى لتحديد الكائنات فى المشهد ثم إنشاء خريطة عمق، وبذلك يمكنك التقاط الصور الثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرا هاتفك العادية، ويتيح لك أيضًا تحويل الصور الثنائية الأبعاد التى التقطتها بالفعل إلى صور ثلاثية الأبعاد، وكذلك إنشاء مقاطع فيديو للصور الثلاثية الأبعاد لمشاركتها، حسب العربية.

يتضمن التطبيق خيارات مشاركة مدمجة مع مجتمع التطبيق، أو على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك الذى يدعم عرض الصور الثلاثية الأبعاد، كما يضم التطبيق أيضًا خيارًا للمشاركة على إنستجرام، وسناب شات، وTikTok كفيديو أو صور متحركةGIF ، كما يتضمن إطارات ثلاثية الأبعاد وملصقات إذا كنت تبحث عن المزيد من التخصيص لصورك.

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أهم ما يميز تطبيق LucidPix هو إمكانية تشغيله على معظم الهواتف الذكية، من أحدث الهواتف الرائدة – سواء هواتف آيفون، أو أندرويد – وحتى الهواتف التي تقع تحت الفئة المتوسطة والتي صدرت من عدة سنوات مضت.

في حين حاولت العديد من التطبيقات الأخرى جلب الصور الثلاثية الأبعاد إلى الهواتف ذات الميزانية المحدودة عن طريق مطالبة المستخدم بتحريك الهاتف لالتقاط البيانات اللازمة لإضافة عمق وتأثير للصور، إلا أن تطبيق LucidPix يعتمد على الذكاء الاصطناعى لإضافة عمق لصورك دون الحاجة إلى تحريك هاتفك أثناء الالتقاط ، ولا يتطلب نظارات خاصة أو شاشة ثلاثية الأبعاد لعرض صورك، كما يتعامل مع الصور الثنائية الأبعاد الموجودة بالفعل على هاتفك.

وأعلنت شركة Lucid عن التطبيق لأول مرة خلال مشاركتها فى معرضCES 2020، ويوجد الآن إصدار تجريبى من التطبيق متاح لمستخدمى هواتف أندرويد على متجر جوجل بلاى، ولمستخدمى هواتف آيفون على آب ستور.

سيصل الإصدار النهائى من التطبيق خلال الربع الثانى من هذا العام، وسيكون هناك إصدار مجاني من التطبيق مع وجود علامة مائية مضمنة فى صورك، بالإضافة إلى إصدار مدفوع مقابل 6 دولارات شهريًا أو 52 دولارًا في السنة للوصول إلى المزيد من الميزات.