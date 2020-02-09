تكنولوجيا: إعلان Ericsson وNvidia عن الإنسحاب من فعاليات MWC 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كلاً من شركتي Ericsson وNvidia عن الإنسحاب من فعاليات معرض الهاتف العالمي الذي ينطلق من برشلونة في 23 من فبراير، وذلك كنتيجة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا.

تنضم كلاً من شركتي Ericsson وNvidia إلى الشركات التي تراجعت عن حضور فعاليات MWC 2020 التي تقام في برشلونة قبل نهاية هذا الشهر، حيث قررت هذه الشركات الإنسحاب من الفعاليات القادمة بعد توصيات من خبراء في مجال الطب، تؤكد على خطورة التجمعات في إنتشار فيروس كورونا.

قررت كلاً من LG وZTE الإنسحاب خلال الفترة الماضية من حضور فعاليات معرض الهاتف العالمي القادمة، نتيجة لإنتشار فيروس كورونا، وحرصاً على موظفي الشركات، كما أشارت هذه الشركات إلى خططها لعقد مؤتمرت مستقلة للإعلان عن الجديد من إصدارات الشركات.

ولقد أعلنت Nvidia أيضاً عن التراجع عن حضور مؤتمر MWC 2020، كما أكدت Ericsson أيضاً على أن قرارها بالإنسحاب جاء بعد مراقبة تطور إنتشار الفيروس، والتوصيات التي جاءت من الجهات الطبية المختصة، حرصاً على سلامة موظفيها.

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من جانب أخر أكد Borje Ekholm الرئيس التنفيذي لشركة Ericsson على صعوبة قرار الشركة بالتراجع عن حضور معرض MWC 2020، كما أشار إلى أنه القرار الأفضل لحماية الموظفين.

أيضاً تعد شركة Nvidia أحد الرعاة الرسميين لمعرض MWC 2020، حيث عقدت شراكة مع GSMA لتنظيم فعاليات المعرض، وإستعراض تقنية الذكاء الإصطناعي و5G.

يذكر أن GSMA وهي الجهة المنظمة لفعاليات معرض MWC قد أكدت على رصد التطورات التي تطرأ مع إنتشار فيروس الكورونا، ومدى تأثير إنتشار الفيروس على فعاليات المعرض هذا العام.

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