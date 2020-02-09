تكنولوجيا: أوضح الصور لهاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip الذي يأتي بتصميم صدفي على غرار هاتف موتورولا، حيث كشف مؤخراً عن أوضح الصور الحية للهاتف على شبكة الإنترنت.

ينطلق مؤتمر سامسونج خلال أيام للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy Z Flip، ولقد ظهر خلال الفترة الماضية مقطع فيديو جديد يستعرض تصميم الهاتف مع حافظة لحماية الهاتف بتصميم سميك تدعم الطي، كما يوضح مقطع الفيديو آلية فتح وإغلاق الهاتف.

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أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة فإن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Flip بمعالج كوالكوم السابق Snapdragon 855 بلس، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يتميز هاتف Galaxy Z Flip بشاشة AMOLED مرنة بحجم 6.7 إنش، وتدعم دقة عرض 2636 في 1080 بيكسل، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Flip سيتوفر في الأسواق في 14 من فبراير بسعر 1400 دولار، لذا نترقب كشف النقاب رسمياً عن الهاتف في حدث سامسونج الذي يعقد في 11 من فبراير.

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