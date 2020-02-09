تكنولوجيا: أوضح الصور لهاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip الذي يأتي بتصميم صدفي على غرار هاتف موتورولا، حيث كشف مؤخراً عن أوضح الصور الحية للهاتف على شبكة الإنترنت.
ينطلق مؤتمر سامسونج خلال أيام للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy Z Flip، ولقد ظهر خلال الفترة الماضية مقطع فيديو جديد يستعرض تصميم الهاتف مع حافظة لحماية الهاتف بتصميم سميك تدعم الطي، كما يوضح مقطع الفيديو آلية فتح وإغلاق الهاتف.
أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة فإن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Flip بمعالج كوالكوم السابق Snapdragon 855 بلس، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.
كما يتميز هاتف Galaxy Z Flip بشاشة AMOLED مرنة بحجم 6.7 إنش، وتدعم دقة عرض 2636 في 1080 بيكسل، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Flip سيتوفر في الأسواق في 14 من فبراير بسعر 1400 دولار، لذا نترقب كشف النقاب رسمياً عن الهاتف في حدث سامسونج الذي يعقد في 11 من فبراير.
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