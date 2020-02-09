شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أنباء عن آيفون جديد منخفض التكلفة فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة أبل، وفقا لتقارير غير مؤكدة، تسعير جهاز آيفون منخفض التكلفة الذى قد يحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 بسعر 399 دولارًا، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه فى شهر مارس ، وذلك وفقًا لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع من موقع Fast Company

ويأتى تقرير موقع Fast Company مدعومًا بتقرير سابق من محلل أبل الشهير مينج تشى كو، الذى أعلن فى شهر أكتوبر أن هاتف آيفون منخفض التكلفة سيكون متاحًا بالسعر المذكور، حسب العربية.

ويقول محللون إن شركة أبل تحتاج إلى جهاز أقل تكلفة من أجل زيادة تنافسيتها بشكل أفضل ضمن السوق الهندية والصينية، حيث واجهت الشركة مشكلة فى زيادة حصتها السوقية هناك.

وفى حال صحت التقارير، فإن سعر هاتف آيفون الجديد المنخفض التكلفة البالغ 399 دولارًا سيكون مطابقًا للسعر الأساسى لجهاز iPhone SE الصادر فى عام 2016، ولهذا السبب أشار البعض إليه باسم iPhone SE 2، بينما أطلق آخرون عليه اسم iPhone 9

وبفضل التسريبات العديدة، أصبح هناك مجموعة من المواصفات المعروفة عن iPhone SE 2، مثل تشابهه من حيث التصميم مع هاتف iPhone 8، لكن مع حواف علوية وسفلية أسمك وزر المنزل المتضمن ميزة Touch ID

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ومن المتوقع أن تزود شركة أبل iPhone SE 2 بشريحة A13 المتوفرة فى iPhone 11 و 11 Pro، ويُرجح يحتوى على ذاكرة وصول عشوائى بسعة 3 جيجابايت، مع كاميرا خلفية أحادية العدسة من أجل إبقاء التكاليف منخفضة، لكن من غير المعروف ما إذا كانت الكاميرا ستكون مماثلة للكاميرا ذات الزاوية الواسعة فى iPhone 11.

وربما يتوفر iPhone SE 2 بخيارات 64 و 128 جيجابايت من حيث مساحة التخزين، ويتوقع أن تشمل الألوان: الرمادى والفضى والأحمر.

وكان من المفترض أن يبدأ إنتاج iPhone SE 2 الجديد ذى التكلفة المنخفضة فى فبراير، لكن تم إغلاق مصانع موردى أبل فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا المستمر فى الصين، وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيؤثر على خطط الإنتاج وما إذا كان سيتم تأجيل تاريخ إطلاق هاتف آيفون الجديد.

يذكر أن هذا الهاتف سيكون خيار ترقية شائع لمالكى هواتف iPhone 6s أو iPhone 7، وذلك لأن التصميم سيكون مشابهًا، كما سيجذب الهاتف أولئك الذين يرغبون فى الحصول على هاتف آيفون بأسعار معقولة، وكذلك الذين يحبون Touch ID.