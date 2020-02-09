شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستحوذ على شركة جديدة للواقع المعزز .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شركة فيس بوك على Scape Technologies، وهي شركة بريطانية ناشئة متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية، وتعمل على تقنية لتحديد الموقع تتفوق على قدرات نظام GPS الحالي، فيما رفض متحدث باسم فيس بوك تقديم الكثير من المعلومات عن الصفقة قائلا : " إننا نستحوذ على شركات تقنية أصغر من وقت لآخر، ولا نناقش خططنا دائمًا”، وهي العبارة التي تستخدمها الشركة لتأكيد صفقات الاستحواذ بطريقة غير مباشرة.

وبحسب موقع TechCrunch الأمريكى، فإن تفاصيل الصفقة ليست معروفة حتى الآن، لكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة، بالنظر إلى حصة فيس بوك من الشركة وقيمتها، بحوالى 40 مليون دولار أمريكي، فيما كشف التقرير أن مسؤولين سابقين لدى الشركة الناشئة استقالا ليحل محلهما مسؤولين من فيس بوك.

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وفيما يتعلق بـ Scape Technologies، فقد تأسست عام 2017، وهي تطور تقنية " التموضع البصري" المبنية على تقنية الرؤية الحاسوبية، والتى تسمح للمطورين ببناء تطبيقات قادرة على الحصول على معلومات عن المواقع أدق بكثير مقارنةً بقدرات تقنية GPS الحالية، حيث تستهدف التقنية مبدئيًا تطبيقات الواقع المعزز، ولكنها قابلة للاستخدام في تشغيل تطبيقات التنقل، والروبوتات، إذ يمكن استخدامها في أي جهاز مزود بكاميرا من أجل تمكينه من فهم محيطه.

وكان إدوار ميلر الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية قد وصف "المحرك البصري" بأنه تقنية لرسم الخرائط قادرة على إنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد باستخدام الصور ومقاطع الفيديو العادية، وقد أتاحت الشركة واجهة تطوير التطبيقات API الخاصة بخدمة التموضع البصري لعدد من المطورين، فيما تبدو هذه الصفقة وكأنها تأتى في إطار سعي فيس بوك لتعزيز حضوره في سوق الواقع المعزز والواقع الافتراضي الذي يشهد نمو متسارع، وقد جذب إليه العديد من كبرى شركات التقنية.