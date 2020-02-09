شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لجوجل كروم ينبه المستخدمين عند اختراق حساباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لمستخدمي متصفح كروم التابع لها، والتى تنبه المستخدمين عند اختراق حساباتهم، وهي الميزة التى بدأ المستخدمين في ملاحظتها منذ ديسمبر الماضى، إذ تظهر لهم نافذة منبثقة تخبرهم بأن أحد حساباتهم قد تم اختراقه، حيث أن متصفح كروم سيسمح للمستخدمين معرفة ما إذا كان قد تم اختراق أي من المواقع التي يسجّلون الدخول إليها باستخدام بيانات اعتماد جوجل الخاصة بهم.

وبحسب موقع ميرور البريطانى، فنظرًا لأن عمليات اختراق البيانات والاختراقات تحدث كل أسبوعين في الوقت الحاضر، فإن هذه الطريقة تعتبر مفيدة للغاية في حماية بيانات المستخدمين، وقال فريق جوجل الأمني :""عندما تكتشف جوجل وجود اسم مستخدم وكلمة مرور يتعرضان لخرق بيانات معلى موقع شركة أخرى، نقوم بتخزين نسخة مشفرة ومحمية من البيانات على خوادمنا باستخدام مفتاح سري معروف فقط لـجوجل".

Advertisements

وأضاف الفريق :"عند تسجيل الدخول إلى موقع ويب ، سيرسل كروم نسخة مجزأة من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك مشفرة باستخدام مفتاح سري معروف فقط لـكروم، ولا أحد ، بما في ذلك جوجل، قادر على اشتقاق اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك من هذه النسخة المشفرة، وإذا تم اختراقها فسيخبرك كروم بذلك ، ونحن نشجعك بشدة على تغيير كلمة المرور الخاصة بك، وإذا تم اختراقك ، فسترى رسالة منبثقة تبدو كما يلي:

"سينقلك الضغط فوق الرسالة إلى قائمة مواقع الويب التي تستخدمها في تسجيل الدخول إلى جوجل والتي ربما تكون قد تم اختراقها، لسوء الحظ ، لا توجد طريقة لتغيير كلمات المرور لهذه المواقع بشكل جماعي - عليك القيام بكل منها على حدة".