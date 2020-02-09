علوم وتكنولوجيا

روبوت يتجول في نيويورك بحثاً عن كورونا

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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن روبوت يتجول في نيويورك بحثاً عن كورونا

تم حظر روبوت يزعم مصمموه أنه قادر على اكتشاف فيروس كورونا بعد إزعاجه للسكان المحليين في نيويورك.

وجرى تصميم الروبوت لطرح مجموعة من الأسئلة على الناس، بما في ذلك “هل تعرضت للحمى في الأيام الثلاثة الماضية؟”

وراح الروبوت يتجول في حديقة عامة بنيويورك، حيث قام بفحص مجموعة من الأشخاص، قبل أن يتم حظره من قبل أمن الحديقة.

الروبوت من تصميم شركة بروموبوت ومقرها ولاية بنسلفانيا، ويصل طوله إلى نحو 5 أقدام، وقام الحراس بحظره لعدم حصوله على تصريح، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وكان الروبوت يوزع الأقنعة الواقية في ميدان تايمز سكوير الصاخب في المدينة قبل أيام قليلة. وقال مؤسس الشركة أوليغ كيفوركوتسيف لصحيفة نيوريورك بوست “كنا نحاول إخبار الناس عن الفيروس، نحن نعمل على لفت الانتباه إلى هذه المشكلة الصحية”.

وفي حين رأى البعض أن الروبوت لطيف، اعتبر آخرون أن وجوده غير ضروري، بل ويزيد من حالة الهلع والرعب بين السكان حول فيروس كورونا.

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ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للفيروس في الولايات المتحدة 12 حالة، منها حالات في ويسكونسن وكاليفورنيا وأريزونا وماساتشوستس وواشنطن وإلينوي، ولا توجد حتى الآن حالات مؤكدة في ولاية نيويورك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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