قبل طرحه رسمياً.. مراجعة لهاتف Galaxy Z Flip

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب لهاتف جالاكسي زد فليب Galaxy Z Flip، القابل للطي المرتقب من شركة سامسونج.

وذكر موقع "sammobile" المختص بالشأن التقني أن الشركة الكورية الجنوبية ستعلن عن الجهاز يوم الثلاثاء المقبل خلال حدث Unpacked، عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة جالاكسي إس Galaxy S الرائدة، بالإضافة إلى نسختها الجديدة القابلة للطي جالاكسي زد فليب.

وأظهر مقطع الفيديو هاتف جالاكسي القابل للطي، حيث يتماشى في تصميمه مع ما تم تسريبه حتى الآن، كما يشبه تصميم هاتف موتورولا ريزر Motorola Razr.

Advertisements

أما بالنسبة للمواصفات، فيتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 855 و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزينية تبلغ 256 جيجابايت، وهو ما تم تسريبه قبل عدة أشهر.

وأكد الفيديو تميز الهاتف بشاشة 6.7 بوصة ودقة الشاشة البالغة 1080 × 2636 بكسل، والتي لم نرها على أي هاتف جالاكسي سابق، نظرًا لأن الهواتف السابقة لم تتميز بهذا الطول.