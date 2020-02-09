تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب لهاتف جالاكسي زد فليب Galaxy Z Flip، القابل للطي المرتقب من شركة سامسونج.
وذكر موقع "sammobile" المختص بالشأن التقني أن الشركة الكورية الجنوبية ستعلن عن الجهاز يوم الثلاثاء المقبل خلال حدث Unpacked، عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة جالاكسي إس Galaxy S الرائدة، بالإضافة إلى نسختها الجديدة القابلة للطي جالاكسي زد فليب.
وأظهر مقطع الفيديو هاتف جالاكسي القابل للطي، حيث يتماشى في تصميمه مع ما تم تسريبه حتى الآن، كما يشبه تصميم هاتف موتورولا ريزر Motorola Razr.
أما بالنسبة للمواصفات، فيتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 855 و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزينية تبلغ 256 جيجابايت، وهو ما تم تسريبه قبل عدة أشهر.
وأكد الفيديو تميز الهاتف بشاشة 6.7 بوصة ودقة الشاشة البالغة 1080 × 2636 بكسل، والتي لم نرها على أي هاتف جالاكسي سابق، نظرًا لأن الهواتف السابقة لم تتميز بهذا الطول.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحه رسمياً.. مراجعة لهاتف Galaxy Z Flip لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.