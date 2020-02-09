شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحجام السردين تنكمش بسبب تغير المناخ.. اعرف إيه العلاقة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد تقلص سردين البحر المتوسط من متوسط طوله من 5.1 بوصة (13 سم) إلى 3.9 بوصة (10 سم) في العام الماضي، بينما ارتفعت نسب نظرائه في خليج بسكاي من حوالي 7.1 (18 سم) إلى 5.5 (14 سم).
واستبعد تحليل الفريق الافتراس والإفراط فى صيد الأسماك والمرض كسبب لهذه التغييرات في سكان السردين، مع تغير المناخ السبب المحتمل.
وقالت عالمة الأحياء كلارا أولريش: "بالنسبة للسردين والأنشوجة في خليج بسكاي وخليج الأسد، فإننا نميل إلى العوامل البيئية المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة وانخفاض كمية الأغذية المتاحة".
وتتغذى السردين من العوالق المجهرية، وهو مصدر غذائي نما بطريقة أقل صحة مع ارتفاع درجات حرارة سطح البحر.
وأوضح الباحثون أن المشكلة تكمن في أن العناصر الغذائية التي تغذي العوالق لا ترتفع من المياه العميقة الباردة كما كانت في السابق.
ولاحظ الباحثون أيضا أنه إلى جانب تقليص حجمها، يبدو أن تناقص مخزونات الأغذية يقلل من عمر السردين أيضا، الذي انخفض من ثلاث سنوات منذ عقد مضى إلى عام واحد فقط اليوم.
ويذكر الخبراء أيضًا أن السردين المتقلص له تأثير غير مباشر على سلسلة الغذاء لديهم، حيث لم تعد الحيوانات المفترسة خاصة الطيور البحرية، تتلقى نفس مستويات التغذية التي اعتادوا الاستمتاع بها.
ولم يتأكد الانكماش المتتالى فى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ولكن ظهرت اتجاهات مماثلة في أسماك بحر البلطيق والمحيط الهندي والمحيط الهادئ قبالة ساحل أمريكا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أحجام السردين تنكمش بسبب تغير المناخ.. اعرف إيه العلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.