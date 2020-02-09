شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل إعادة فتح متاجرها للبيع بالتجزئة فى الصين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة أبل تأجيل إعادة فتح متاجرها للبيع بالتجزئة في الصين وتمديد إغلاق المتاجر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من عملها على فتح مكاتب الشركة ومراكز الاتصال التابعة لها، وكانت شركة أبل قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستغلق جميع متاجرها الرسمية ومكاتب الشركات في الصين حتى 9 فبراير بسبب تفشي المرض.

وبحسب موقع TOI الهندى فقالت الشركة في ذلك الوقت: "نحن نعمل من أجل إعادة فتح مكاتبنا ومراكز الاتصال التابعة لنا فى الأسبوع الذى يبدأ في 10 فبراير، ونحن نستعد لإعادة فتح متجر البيع بالتجزئة لدينا"، وأضافت: "سنستمر في تحديث عملائنا مع الانتهاء من مواعيد الافتتاح". ولا تزال أبل تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في مبيعات الهواتف الذكية وكذلك لسلسلة التوريد والتصنيع، لكن حتى الآن ليس من المعروف متى قد تعيد أبل فتح متاجرها من جديد.

ولا تعد أبل هي الوحيدة التى قررت تمديد إغلاق متاجرها، ففي وقت سابق من الأسبوع الماضي أجبر انتشار فيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية شركة فوكسكون على إبقاء مصانعها مغلقة أيضا، وهو ما قد يكون لذلك عواقب وخيمة على شركة أبل، أكبر عملاء الشركة المصنّعة للهواتف الذكية، ومجموعة أيفون المقبلة، فيما تتوقع أبل بالفعل انخفاضًا بنسبة 10٪ في شحنات أيفون وأغلقت متاجرها ومكاتبها في الصين حتى 9 فبراير.

وبحسب موقع gsmarena الهندى فخلال الأسبوع الماضي أصدرت Foxconn بيانًا رسميًا تعتقد فيه أن شحنات أيفون لن تتباطأ واتخذت تدابير لمواصلة الوفاء بالتزاماتها الصناعية، ويشمل هذا تحويل الإنتاج إلى المصانع في فيتنام والهند والمكسيك لسد الفجوة، وبالإضافة إلى ذلك، تخطط Foxconn لإصدار نوبات العمل الإضافي بعد رفع الحظر من أجل تعويض التأخيرات الحالية.