شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سويدية تنسحب من MWC 2020 بعد تفشي فيروس كورونا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحبت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية إريكسون من الحدث الدولي لصناعة الهواتف GSMA Mobile World Congress Barcelona 2020 أو ما يعرف اختصارا بـ MWC 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في العديد من البلدان واستمرار انتشار العدوى، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقد ارتفع عدد الوفيات في وباء فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 636 مع 73 حالة وفاة جديدة، معظمها من مقاطعة هوبي الأكثر تضررا، في حين تجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 31000، وقالت الشركة في بيان "في أعقاب اندلاع فيروس كورونا الجديد وانتشاره المستمر، راقبت الشركة عن كثب تطورها والتزمت بالتوصيات الصادرة عن السلطات الوطنية والهيئات الدولية ذات الصلة، مثل منظمة الصحة العالمية، بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر الداخلية قررت الشركة اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية من خلال الانسحاب من MWC Barcelona 2020، الحدث الأكبر في صناعة الاتصالات.

وقد انتشرت العدوى إلى 25 دولة، بما في ذلك إسبانيا، حيث من المقرر أن يبدأ مؤتمر Mobile World Congress Barcelona 2020 في 24 فبراير، فيما تعد الشركة السويدية هي إحدى شركات الاتصالات الرائدة التي تشارك في MWC على نطاق واسع، حيث قالت: "تعد سلامة موظفينا وعملائنا وأصحاب المصلحة الآخرين من أهم أولوياتنا، هذا ليس قرارًا اتخذناه باستخفاف، كنا نتطلع إلى عرض أحدث ابتكاراتنا في MWC في برشلونة، إنه أمر مؤسف ولكننا نعتقد بقوة أن القرار الأكثر مسئولية في العمل هو سحب مشاركتنا من حدث هذا العام".

واستكملت الشركة: "تقدر الشركة أن GSMA قد فعلت كل ما في وسعها للسيطرة على المخاطر، ومع ذلك، باعتبارها أحد أكبر العارضين، تضم إريكسون آلاف الزوار في قاعتها يوميًا، وحتى لو كانت المخاطر منخفضة، لا يمكن للشركة ضمان الصحة والسلامة من موظفيها وزوارها".