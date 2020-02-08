خبير طقس ينصح بعدم تخفيف الملابس حتى نهاية شهر فبراير

قال وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن من خلال خبرته في مجال الأرصاد الجوية على مدار عدة سنوات تكمن خطورة شهر فبراير في تقلباته الجوية، قائلًا: "أخص بالذكر هنا درجات الحرارة الخادعة والتي أحيانا ومن خلال تسجيلاتها وتأثيرها علي حالة الجو تعطينا إيحاء كما لو كان فصل الشتاء قد انتهى".

وأضاف سعودي، أن الشباب يبدأ في تخفيف ملابسه والتي تصل أحيانا ارتداء البعض للملابس الصيفية الخفيفة وسرعان ما تعاود درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملحوظ، وهذا هو الطبيعي لأننا مازلنا في فصل الشتاء وفي أحيان آخري مما يزيد من إحساسنا ببرودة الجو هو نشاط الرياح خاصة في المناطق المكشوفة وفي المدن الجديدة؛ مثل التجمعات، وزايد، والعاشر من رمضان، وأكتوبر، وفي أحيان آخري عودة سقوط الأمطار والتي تكون غزيرة أحياناً.

ونصح وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، الجميع بعدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال حتى نهاية شهر فبراير على الأقل.