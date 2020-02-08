Galaxy Z Flip القابل للطي يظهر في فيديو مسرب

أظهر فيديو مسرب على موقع يوتيوب هاتف (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip القابل للطي المرتقب من شركة سامسونج.
ويُنتظر أن تُعلن الشركة الكورية يوم الثلاثاء المقبل خلال حدث Unpacked عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S الرائدة، بالإضافة إلى هاتفها القابل للطي (جالاكسي زد فليب).
وخلال الأشهر الماضية، سُرب الكثير عن الهواتف، والآن نُشر على موقع يوتيوب مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته دقيقتين يكشف عن هاتف (جالاكسي زد فليب) القابل للطي، الذي يتماشى في تصميمه الصدفي مع ما سُرب حتى الآن، والذي يشبه تصميم هاتف (موتورولا ريزر) Motorola Razr.
ويظهر في الفيديو أن الهاتف – الذي يحمل رقم الطراز SM-F700U والاسم الرمزي bloomqsq – يحتوي معالج كوالكوم الأحدث سنابدراجون 865، بينما كان معالج العام الماضي سنابدراجون 855. ويقدم شاشة بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2636×1080 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.
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