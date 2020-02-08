صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات Microsoft Azure مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لعام 2020 للتأهل للحصول على شهادات خدمة مايكروسوفت السحابية The Complete 2020 Microsoft Azure Certification Prep Bundle.

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 681.

المدة: 51 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات خدمة مايكروسوفت السحابية Azure؛ ثم الانتقال إلى مفاهيم أكثر تعقيدًا مثل: كيفية تصميم الحلول، وكيفية تحديد الخدمات المتكاملة المتاحة على المنصة وتوظيفها ، وكذلك المهارات اللازمة لتشغيل قواعد البيانات وإدارة النظم، والتخزين والشبكات.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تحليل البيانات باستخدام Azure Stream Analytics، وكيفية إدارة موارد سحابة Azure، والنشر باستخدام قوالب ARM، بالإضافة إلى احتراف أتمتة العمليات. ثم ستنتقل إلى دورة أخرى حول معالجة مجموعات البيانات في العالم الحقيقي باستخدام نماذج التعلم الآلي المتطورة في السحابة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العملية التي يمكنك تنفيذها.

كما تتضمن الحزمة 5 دورات كاملة للتدريب على اجتياز اختبارات الشهادات الرسمية التي تقدمها مايكروسوفت لخدمتها السحابية، التي تشمل شهادة AZ-203، وAZ-300، وAZ-301، وAZ-103، وAZ-900.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1839دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر الحوسبة السحابية من أهم التوجهات التقنية التي ستشكل قطاع التكنولوجيا خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث تطورت بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة، كما بدأت العديد من الشركات والمواقع في الاعتماد عليها لتكتسب ميزة تنافسية في السوق، دون إهدار الكثير من المال.

ولا شك أن تحول الشركات من نموذج البنية التحتية داخل المنشأة إلى النهج السحابي – عند الترقية أو تصميم البيئات الجديدة – قد أدى إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين ذوي الخبرة في الحوسبة السحابية بشكل كبير من أجل تصميم أنظمة سحابية وإدارتها، ولكن زيادة الطلب والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها، حيث تعتبر الشهادات المعتمدة ضرورية لصعود السلم الوظيفي.

إذا كنت تسعى إلى احتراف مجال الحوسبة السحابية فسيتطلب منك ذلك إضافة بعض الشهادات المعتمدة إلى سيرتك الذاتية، ويمكنك القيام بذلك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Complete 2020 Microsoft Azure Certification Prep Bundle) التي تقدم لك 51 ساعة تدريبية لمساعدتك في اجتياز اختبارات شهادات مايكروسوفت المعتمدة لخدمتها السحابية Azure مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، و681 درسًا، وما يصل إلى 51 ساعة من المحتوى التدريبي.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1839دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات خدمة مايكروسوفت السحابية Azure؛ ثم الانتقال إلى مفاهيم أكثر تعقيدًا مثل: كيفية تصميم الحلول، وكيفية تحديد الخدمات المتكاملة المتاحة على المنصة وتوظيفها، وكذلك المهارات اللازمة لتشغيل قواعد البيانات وإدارة النظم، والتخزين والشبكات.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تحليل البيانات باستخدام Azure Stream Analytics، وكيفية إدارة موارد سحابة Azure، والنشر باستخدام قوالب ARM، بالإضافة إلى احتراف أتمتة العمليات. ثم ستنقل إلى دورة أخرى حول معالجة مجموعات البيانات في العالم الحقيقي باستخدام نماذج التعلم الآلي المتطورة في السحابة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع العملية التي يمكنك تنفيذها.

كما تتضمن الحزمة 5 دورات كاملة للتدريب على اجتياز اختبارات الشهادات الرسمية التي تقدمها مايكروسوفت لخدمتها السحابية، التي تشمل شهادة AZ-203، وAZ-300، وAZ-301، وAZ-103، وAZ-900.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure Exam Prep

AZ-103 Azure Administrator Exam Certification 2020

AZ-300 Azure Architecture Technologies Certification Exam

AZ-301 Azure Architect Design Exam Prep (Formerly AZ-101)

AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals Exam Quick Prep

Azure MasterClass: Manage Azure Cloud with ARM Templates

Azure MasterClass: Analyze Data with Azure Stream Analytics

Azure MasterClass: Manage Storage & Disks in the Cloud with Azure Storage

Machine Learning in the Cloud with Azure Machine Learning

Azure Project-Based Hands-on Training

الحصول على الصفقة: من هنا.