شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تفرض 27 مليون دولار غرامة على أبل.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الهيئة المختصة بحماية المستهلك في فرنسا غرامة مالية بقيمة 27.4 مليون دولار على شركة أبل، وذلك نتيجة لتباطؤ الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بعد تحديث البرمجيات، حيث استمرت تحقيقات لجنة حماية المستهلك في فرنسا عامين كاملين لتصل التحقيقات في النهاية إلى تغريم شركة أبل لتباطؤ آداء الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بعد تحديث البرمجيات، دون أي تنويه من أبل قبل بدء دفع التحديثات.

وبحسب موقع cnet الأمريكى، فقد بدأت تحقيقات لجنة حماية المستهلك الفرنسية في شهر يناير 2018، وذلك بعد تصريحات أبل التي أكدت فيها أن التحديثات الجديدة من برمجيات iOS أدت إلى تباطؤ أداء الإصدارات القديمة من هواتف أيفون، وذلك لمواجهة بعض المشاكل التي رصدت في بطاريات الليثيوم أيون القديمة الموجودة في تلك الهواتف.

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حيث تم رصد التباطؤ في آداء الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بعد تحديث البرمجيات، والتي تشمل كلاً من هواتف iPhone 6، وiPhone 7 وأيضاً iPhone SE، إذ لم تنوه شركة أبل مسبقاً على أن تحديث هذه الإصدارات إلى iOS 10.2.1 و11.2 سيؤدي إلى تباطؤ آداء الهواتف، وذلك بسبب ميزة إدارة الطاقة.

وعلى الجانب الأخر طرحت أبل بدائل لبطاريات الليثيوم القديمة بقيمة 29 دولار، حيث أكدت أبل على أن برنامج استبدال البطارية استطاع أن يدعم عدد 11 مليون وحدة من هواتف الأيفون خلال العام الماضي.

على جانب أخر كشفت براءة اختراع تم تقديمها إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية هذا الأسبوع، أن شركة أبل تطور إصدارا جديدا قابلا للطى من هاتف أيفون، إذ تصف براءة الاختراع، التى تحمل عنوان "الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات والمفصلات المرنة"، الهاتف الذكى بشاشة مرنة يمكن طيها إلى نصفين، وتُظهِر براءة الاختراع طريقة فريدة لحل مشكلة شائعة فى أجهزة الشاشة القابلة للطى، وهى كميات الضغط المختلفة التى يتم تطبيقها على الشاشة اعتمادًا على ما إذا كانت مفتوحة أو مغلقة، إذ يمكن أن تؤدى هذه الاختلافات إلى تجعد الشاشة، وتتسبب مشاكل جودة الصورة عند نقطة الطي.