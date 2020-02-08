علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "إنفيديا" تعلق مشاركتها فى MWC بسبب "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق المعالجات الرسومية، تعليق مشاركتها في المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة 2020 المقرر انطلاقه في بإسبانيا، بسبب المخاطر الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا. 

 

وقالت الشركة - في بيان - إنها لن ترسل موظفيها إلى نسخة هذا العام من الحدث الأبرز في قطاع الأجهزة المحمولة، وبهذه الخطوة أصبحت "إنفيديا" أول شركة أمريكية ورابع شركة عالمية تعلق مشاركتها فى المؤتمر الدولى للأجهزة المحمولة 2020 بسبب فيروس "كورونا"، بعد شركات "إيركسون"و"إل جي" و"زيد تي إي". 

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فيما أكدت شركات تكنولوجية عملاقة أخرى مثل "كوالكوم" و"لينوفو" و"موتورولا" و"شاومي" و"فيفو" و"أونر"، مشاركتها في المعرض، الذى ينطلق بعد أقل من ثلاثة أسابيع، حيث إن المؤتمر العالمى للهواتف ببرشلونة MWC 2020 يعد أكبر حدث يجمع الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية من جميع أنحاء العالم، لكن هذا العام قد يواجه القائمون على تنظيم المؤتمر الكثير من الصعوبات نتيجة لانتشار فيروس كورونا فى الصين وبعض البلدان الأخرى.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فإن العديد من الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية أصبحت من الشركات المؤثرة فى صناعة وتطوير الهواتف الذكية بشكل واضح فى السنوات الأخيرة، وهو ما يعنى أن غياب هذه الشركات عن المؤتمر العالمى للهواتف ببرشلونة قد يشكل تأثيرا كبيرا عليه هذا العام.

وقد قامت العديد من الشركات التكنولوجية بالفعل مثل ZTE وLG بإلغاء المؤتمرات الخاصة بهم خلال فعاليات المعرض، الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات حول خطط الشركات الأخرى التى قد تؤثر على المعرض هذا العام، حيث من المنتظر أن يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 200 دولة مختلفة مع أكثر من 100 ألف علامة تجارية مشاركة فى المعرض، لكن انتشار فيروس كورونا قد أدى إلى إلغاء وتأجيل الكثير من الرحلات فى البلدان الآسيوية، أيضاً تعطلت التأشيرات الخاصة بالكثير من الشركات، وهو ما أدى إلى صعوبة تنظيم فعاليات المعرض هذا العام.

 

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