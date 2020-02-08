شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنفيديا" تعلق مشاركتها فى MWC بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق المعالجات الرسومية، تعليق مشاركتها في المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة 2020 المقرر انطلاقه في برشلونة بإسبانيا، بسبب المخاطر الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة - في بيان - إنها لن ترسل موظفيها إلى نسخة هذا العام من الحدث الأبرز في قطاع الأجهزة المحمولة، وبهذه الخطوة أصبحت "إنفيديا" أول شركة أمريكية ورابع شركة عالمية تعلق مشاركتها فى المؤتمر الدولى للأجهزة المحمولة 2020 بسبب فيروس "كورونا"، بعد شركات "إيركسون"و"إل جي" و"زيد تي إي".

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فيما أكدت شركات تكنولوجية عملاقة أخرى مثل "كوالكوم" و"لينوفو" و"موتورولا" و"شاومي" و"فيفو" و"أونر"، مشاركتها في المعرض، الذى ينطلق بعد أقل من ثلاثة أسابيع، حيث إن المؤتمر العالمى للهواتف ببرشلونة MWC 2020 يعد أكبر حدث يجمع الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية من جميع أنحاء العالم، لكن هذا العام قد يواجه القائمون على تنظيم المؤتمر الكثير من الصعوبات نتيجة لانتشار فيروس كورونا فى الصين وبعض البلدان الأخرى .