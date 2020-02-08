شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنفيديا" تعلق مشاركتها فى MWC بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق المعالجات الرسومية، تعليق مشاركتها في المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة 2020 المقرر انطلاقه في برشلونة بإسبانيا، بسبب المخاطر الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وقالت الشركة - في بيان - إنها لن ترسل موظفيها إلى نسخة هذا العام من الحدث الأبرز في قطاع الأجهزة المحمولة، وبهذه الخطوة أصبحت "إنفيديا" أول شركة أمريكية ورابع شركة عالمية تعلق مشاركتها فى المؤتمر الدولى للأجهزة المحمولة 2020 بسبب فيروس "كورونا"، بعد شركات "إيركسون"و"إل جي" و"زيد تي إي".
وبحسب موقع The Verge الأمريكى فإن العديد من الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية أصبحت من الشركات المؤثرة فى صناعة وتطوير الهواتف الذكية بشكل واضح فى السنوات الأخيرة، وهو ما يعنى أن غياب هذه الشركات عن المؤتمر العالمى للهواتف ببرشلونة قد يشكل تأثيرا كبيرا عليه هذا العام.
وقد قامت العديد من الشركات التكنولوجية بالفعل مثل ZTE وLG بإلغاء المؤتمرات الخاصة بهم خلال فعاليات المعرض، الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات حول خطط الشركات الأخرى التى قد تؤثر على المعرض هذا العام، حيث من المنتظر أن يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 200 دولة مختلفة مع أكثر من 100 ألف علامة تجارية مشاركة فى المعرض، لكن انتشار فيروس كورونا قد أدى إلى إلغاء وتأجيل الكثير من الرحلات فى البلدان الآسيوية، أيضاً تعطلت التأشيرات الخاصة بالكثير من الشركات، وهو ما أدى إلى صعوبة تنظيم فعاليات المعرض هذا العام.
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