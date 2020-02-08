تكنولوجيا: nubia تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Red Magic 5G في معرض MWC 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف nubia عن هاتفها الجديد المخصص للألعاب Red Magic 5G خلال معرض MWC 2020، وهو أول هاتف يدعم معدل تحديث 144Hz.

تتنافس الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لدعم الجيل القادم بأفضل المواصفات التي تجذب بها أكبر قاعدة من المستخدمين، وnubia هي أحد الشركات المنافسة في فعاليات هذا العام بهاتفها المخصص للألعاب Red Magic 5G.

ولقد جاء إعلان Ni Fei رئيس شركة nubia في منشور على Weibo، أن الشركة تخطط لكشف النقاب عن هاتف Red Magic 5G في مؤتمر برشلونة العالمي للهاتف.

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كما نشر إعلانات تشويقية عن الهاتف الذي يأتي كأول إصدار يدعم معدل تحديث 144Hz هذا العام، كما أكد على أن هاتف Red Magic 5G سيدعم كما يظهر في العنوان شبكات 5G، ويضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية التي تأتي بتصميم رأسي وفقاً للإعلان التشويقي.

يذكر أن هاتف Red Magic 5G هو أحد الإصدارات التي تتميز برقاقة معالج Red Magic 5G هذا العام، كما ينطلق بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع مستشعر MX686 رئيسي من سوني بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف نظام تبريد جديد، مع تقنية شحن سريع بقدرة 55W.

المصد

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