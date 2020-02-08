تكنولوجيا: مقطع فيديو جديد يستعرض تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر سامسونج خلال أيام للإعلان عن هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip، ومن جديد رصد اليوم مقطع فيديو يستعرض تصميم الهاتف الذي يتميز باللون الأسود.

تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Flip سينطلق لاحقاً بأكثر من إختيار في الألوان، وقد إستعرض مقطع الفيديو آلية إغلاق وطي الهاتف إلى النصف تقريباً.

ويظهر هاتف Galaxy Z Flip في التسريبات بنموذج بعنوان “Galaxy Bloom”، كما يدعم طي الشاشة في إتجاه واحد فقط، وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة في المنتصف، كما يدعم الهاتف HDR10+، أيضاً يتميز الهاتف بطبقة من الزجاج الرقيق المرن للحماية، مع شاشة بتصميم Infinity Flex بحجم 6.7 إنش، وأبعاد 22: 9، أيضاً يدعم الهاتف دقة عرض 2636 في 1080 بيكسل.

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كما تستخدم سامسونج طبقة من زجاج Corning Gorilla في الجهة الخلفية لحماية هاتف Galaxy Z Flip، أيضاً تضم الجهة الخارجية للهاتف شاشة بحجم 1.06 إنش إلى جانب الكاميرة إلى اليمين.

هاتف Galaxy Z Flip يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f / 1.8، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا عرض واسعة، وتتميز الكاميرة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Galaxy Z Flip بطاريات بقدرة 3300 mAh، أيضاً لن يدعم هذا الإصدار شبكات 5G، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم إصدار 5G منفصل لاحقاً، لذا نترقب إنطلاق حدث سامسونج القادم لنتعرف على تفاصيل أكثر حول الإصدارات التي تنافس في الأسواق خلال الفترة القادمة.

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