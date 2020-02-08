الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro يظهران في صورة ترويجية رسمية مسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro في إعلان ترويجي تم تسريبه قبل أن يتم الإعلان عنهما في اليوم 13 فبراير.

الهاتف باللون الأزرق والمزود بأربع كاميرات في الخلف هو Xiaomi Mi 10 Pro على الأرجح، بينما من المحتمل أن يكون الهاتف الأخضر اللون هو Xiaomi Mi 10 علمًا أن هذا الأخير يضم بدوره أربع كاميرات في الخلف، ولكنه يفتقر إلى المستشعرات الإضافية الموجودة بين الكاميرا الثانية والثالثة. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذا التسريب الجديد يتناقض مع الصور الواقعية التي تم تسريبها في وقت سابق والتي تستعرض لنا الهاتف Xiaomi Mi 10 مع أربع كاميرات في الخلف، ولكن تم وضعها جميعًا في وحدة واحدة.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية، فنحن نلاحظ توفر الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro على شاشة منحنية الطرفية تضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وبصرف النظر عن ذلك، فهذه الصورة المسربة الجديدة تشمل كذلك بعض المواصفات التقنية لكلا الهاتفين، والتي تشمل المعالج Snapdragon 865، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، والقدرة على التسجيل بدقة 8K، فضلا عن توفير تقريب هجين يصل إلى ×50.

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