تكنولوجيا: شاومي تطلق هواتف Mi 10 وMi 10 Pro للأسواق العالمية في 23 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أرسلت العملاق الصيني شاومي الدعوات الرسمية لمؤتمر Mi 10 الذي يعقد في 23 من فبراير مع إنطلاق فعاليات معرض برشلونة للهاتف العالمي.

يؤثر إنتشار فيروس الكورونا على الشركات الصينية بشكل واضح في الآونة الأخيرة، إلا أن شركة شاومي قررت إطلاق هواتف Mi 10 وMi 10 Pro للأسواق العالمية في 23 من فبراير.

نشرت شاومي الإعلان التشويقي الذي يؤكد على موعد مؤتمر Mi 10 على حساب الشركة في Weibo، حيث يأتي الموعد الجديد في 23 من فبراير لإطلاق الهواتف عالمياً، بعد الإعلان الرسمي الأول في الصين الذي يبث على شبكة الإنترنت في 13 من فبراير.

وتؤكد الإعلانات التشويقية التي نشرت على Weibo، على أن هواتف Mi 10 وMi 10 Pro تنطلق بمعايير UFS 3.0 في التخزين، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن إصدار Mi 10 Pro فقط سيأتي بهذه المعايير في التخزين.

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من المقرر أيضاً أن ينطلق كلا الهاتفين برقاقة معالج Snapdragon 865، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما أشارت بعض التسريبات إلى دعم الهواتف تكبير حتى 5 مرات.

يذكر أن التسريبات أشارت أيضاً إلى أن هاتف Mi 10 Pro يضم شاشة OLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5250 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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