تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Realme X50 Pro 5G قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم خلال فعاليات معرض الهاتف العالمي MWC 2020 الذي ينطلق لاحقاً هذا الشهر للإعلان عن هاتف Realme X50 Pro 5G ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

كشفت لقطة الشاشة التي نشرت على Weibo، على أن هاتف Realme X50 Pro 5G الذي يأتي بنموذج رقم RMX2071 يضم معالج Snapdragon 865، كما يأتي بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة Realme UI.

كما يتميز هاتف Realme X50 Pro 5G بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، إلا أن التوقعات تشير إلى أن Realme ستقدم نماذج أخرى من الهاتف بسعة تخزين وذاكرة عشوائية مختلفة.

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ويعد هاتف Realme X50 Pro أحد إصدارات هذا العام بتقنية 5G، كما يأتي الهاتف بميزة دعم تقنية NFC، مع اثنان من شرائح SIM، كما يأتي هاتف X50 Pro 5G بتصميم ثقب الشاشة في الجانب الأيسر من الشاشة لكاميرة سيلفي مزدوجة.

هاتف Realme X50 Pro يتميز أيضاً بجودة عرض FullHD بلس، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أول جهاز تلفاز ذكي من Realme خلال فعاليات MWC 2020.

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