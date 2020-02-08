Huawei ستقوم بتثبيت ما يصل لـ 70 تطبيق أندرويد شهير بشكل مسبق على هواتفها الذكية المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الجولة الأخير من حملة Huawei نحو عالم خالٍ من تطبيقات وخدمات جوجل للأجهزة المحمولة، ذُكر أن العلامة التجارية الصينية الرائدة في قطاع الهواتف الذكية ستقوم مسبقًا بتثبيت أفضل 70 تطبيقًا من تطبيقات الأندرويد على هواتفها الذكية المستقبلية. ستختلف القائمة الفعلية للتطبيقات حسب المنطقة وسيتم تحديثها بإنتظام بناءً على أفضل الإحصائيات في متجر Google Play Store.

ومع ذلك، لن يكون هناك تقدم كبير في الإستراتيجية الحالية، فلن تتمكن Huawei من تقديم بعض التطبيقات الأكثر شعبية مثل Facebook Messenger و Instagram و WhatsApp بسبب العقوبات المستمرة.

يأتي التقرير الجديد من عرض تقديمي مغلق أقامته Huawei للصحفيين من أوروبا الشرقية. يُعتقد أن شركة Huawei تعمل على تطبيق هذا النهج الجديد في سلسلة هواتف Huawei P40 Series القادمة والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في اليوم 26 مارس. السبب الرئيسي وراء هذا التعهد هو تقديم تجربة خالية من المتاعب للمستهلكين دون الحاجة إلى إجتياز عقبة تحميل تطبيقات الأندرويد على شكل ملفات APK وتثبيتها يدويًا على هواتفهم الذكية.

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يأتي هذا التطور الجديد في أعقاب أخبار الأمس عن تحالف خدمات المطورين العالميين (GDSA) الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي يهدف إلى مساعدة المطورين على جلب تطبيقاتهم إلى متاجر التطبيقات الخاصة بكل من Huawei و Xiaomi و vivo و Oppo.

بالإضافة إلى ذلك، رأينا التزام Huawei بتقديم بدائلها الخاصة لحزمة تطبيقات جوجل وهي بدأت العمل بالفعل مع TomTom على تطبيق الخرائط. تعمل Huawei أيضًا بجد على تحسين حزمة Huawei Mobile Services كمنافس حقيقي لحزمة Google Mobile Services.