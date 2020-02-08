إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في أواخر شهر مارس أو أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2019، قامت شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في منتصف شهر مايو، ولكن إشاعة جديدة تقول أن الشركة ستستخدم على الأرجح إستراتيجية مختلفة هذا العام.

وفقا لأحد المسربين على تويتر، فيجب أن نتوقع رؤية شركة OnePlus تُزيح الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro إما في أواخر شهر مارس أو في وقت ما خلال شهر أبريل. هذا من شأنه أن يشير إلى تحول في إستراتيجية الشركة الصينية، حيث يبدو أنها تُحاول الخروج بهواتفها الرائدة الجديدة في وقت مبكر للتنافس مع الهواتف الرائدة التابعة للشركات لأخرى مثل سامسونج و Huawei و Oppo و Xiaomi.

من الواضح أنه يجب التعامل مع هذه الإشاعة بأقل قدر من الحماسة، وخاصة أنه لم يتم تأكيدها حتى الآن من قبل المسربين الآخرين. على الرغم من حقيقة أننا رأينا بالفعل كلاً من OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في عدد من الصور الحاسوبية المسربة، فمن المنطقي ألا يكون الإعلان الرسمي بعيدًا جدًا.

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من غير الواضح ما إذا كانت شركة OnePlus ستقوم بالإعلان عن الهاتف OnePlus 8 Lite إلى جانب الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، ولكن لا ينبغي علينا أن نتفاجأ في حالة إذا حدث ذلك بالفعل، فهذا الأمر يبدو منطقيًا.