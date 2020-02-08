Xiaomi تحدد موعد الإعلان الرسمي العالمي عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - حدث الإعلان الرسمي عن هواتف Xiaomi Mi 10 Series الرائدة الجديدة من شركة Xiaomi كان واحد من العديد من الأشياء التي تأثرت لسوء الحظ بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين. وفقا لآخر التطورات في هذا الجانب، أرسلت شركة Xiaomi الآن دعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث الإعلان الرسمي عن منتج جديد في اليوم 23 من شهر فبراير الجاري بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في مدينة برشلونة الإسبانية. بمعنى آخر، نتوقع أن تقوم شركة Xiaomi في هذا الحدث بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020.

في حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro عبر بث مباشر على شبكة الإنترنت فقط في اليوم 13 فبراير، بينما سيتم عقد حدث الإعلان الرسمي العالمي عن كلا الهاتفين في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 يوم 23 فبراير.

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وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على المواصفات التقنية الرئيسية لكلا الهاتفين. ووفقا لتلك التسريبات، فسوف يضم الهاتف Xiaomi Mi 10 شاشة OLED بحجم 6.5 إنش تمتاز بمعدل التحديث 90Hz، والمعالج الثماني النوى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية. أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم بدوره نفس المعالج Snapdragon 865، ولكنه سيأتي مع خيار واحد فقط على مستوى الذاكرة العشوائية، وهذا الخيار هو 12GB.

يُقال بأن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فسوف يحصل الهاتف Xiaomi Mi 10 كذلك على بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.

أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 8 ميغابكسل. ووفقا لهذه التسريبات، فهي تشير إلى أن كاميرا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro حصلت على تقييم قدره 125 نقطة من فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية. وبغض النظر عن ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيضم بطارية بسعة 4500mAh ستدعم الشحن السلكي السريع بقوة 66W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W.