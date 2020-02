تسريب ملصق رسمي للهاتف Galaxy S20 Ultra، وسيأتي مع شاحن بقوة 45W

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب ملصق رسمي للهاتف Galaxy S20 Ultra 5G قبيل الإعلان الرسمي عن تشكيلة Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير الجاري. لا يكشف الملصق عن أي شيء جديد بالفعل، ولكن يدعم صحة التسريبات السابقة.

بينما لم تكشف لنا شركة سامسونج عن أي معلومات حول الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G، فنحن نعلم إنطلاقا من التسريبات السابقة أن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 5000mAh ستدعم الشحن السريع بقوة 45W. وعلى الرغم من أنه لن يكون أول هاتف ذكي من سامسونج يدعم الشحن بهذه السرعة، إلا أنه سيكون أول هاتف يتم شحنه مع الشاحن المطلوب في العلبة. ويقول المسرب الشهير Roland Quandt أنه سيتم شحن الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G مع شاحن بقوة 45W، بينما سيأتي الهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20 مع شاحنين بقوة 25W.

سيتم شحن تشكيلة Galaxy S20 Series كذلك مع سماعات أذن خاصة من شركة AKG مُزودة بموصل من نوع USB Type-C لأن شركة سامسونج ستتخلى عن منفذ 3.5mm التقليدي في هواتفها الرائدة الجديدة.

The first Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Official Poster! Both shades look pretty good. Also, the Galaxy Z Flip. Both are gonna be pretty expensive phones, though. Which one would you get? #GalaxyZFlip #GalaxyS20Ultra #GalaxyS20Series #Samsung #UNPACKED #GalaxyUNPACKED pic.twitter.com/pfqybnhLvM