شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق إصدارا جديدا من "إيدج" لأجهزة سيرفيس برو إكس المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، إصدارا جديدا من متصفح الويب الشهير "إيدج" تدعم البنية المعمارية "إيه آر إم 64" على أجهزة "سيرفيس برو إكس" المحمولة.

وتقدم الإصدارة الجديدة للمتصفح "إيدج 80" تحسيناىفي التبديل بين ألسنة التصفح وإظهار محتوى الويب وسرعة استعراض الصفحات.

وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت الشهر الماضي إصدارا جديدا للمتصفح "إيدج" تعتمد على متصفح "كروميوم"، مخصصة لأجهزة الحاسبات المعتمدة على نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك أوه إس"، واشتملت على خاصية مدمجة لمنع التعقب.

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يذكر أن شركة مايكروسوفت قررت مؤخرا دمج قسم نظام تشغيل ويندوز فى الشركة مع قسم تطوير الأجهزة، وذلك تحت قيادة بانوس باناى، حيث ترى الشركة أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية من أجل تطوير الجيل الجديد من الأجهزة وأنظمة التشغيل التى تلائمها، حيث قررت تعيين بانوس باناى، مدير المنتجات السابق فى الشركة، رئيسًا لقسم Windows + Devices الجديد.

وبحسب موقع zdnet الأمريكى فمن المنتظر أن يجمع "باناي" بين قسمى الأجهزة ونظام التشغيل تحت مظلة عمل واحدة فى الفترة القادمة، حيث يعد "باناي" من أهم الشخصيات فى مايكروسوفت، والذى كان له دور كبير فى تطوير قسم الأجهزة وخاصة أجهزة Surface بأنواعها.

لكن أدى ظهور الأجهزة القابلة للطى والأخرى ذات الشاشتين من مايكروسوفت والعلامات التجارية الشريكة إلى البحث عن حلول لنظام تشغيل مايكروسوفت ليتمكن من المنافسة، وهو الأمر الذى دفع الشركة فى النهاية لاتخاذ هذه الخطوة، فيما أشار التقرير إلى أن "جو بلفيور" الذى كان يشغل منصب مدير قسم "ويندوز" فى الشركة سيصبح رئيس قسم أوفيس بعد التغيير.