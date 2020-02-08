كيف يمكنك إدارة الإشعارات على أجهزتك؟

تُعد (الإشعارات) Notifications الواردة على هاتفك وجهاز الكمبيوتر مهمة للغاية لمواكبة آخر الأخبار العاجلة، والطقس، وتحديثات المرور، وغير ذلك الكثير. ولكن هذه الإشعارات التي تستمر في الظهور لحظيًا على أجهزتك تؤدي إلى تشتتيت التركيز مما يؤثر على إنتاجيتك. ناهيك عن سرعة استنزاف بطارية جهازك.

فيما يلي كيفية إدارة الإشعارات على أجهزتك:

الرفض من البداية:

في المرة الأولى التي تستخدم فيها تطبيقًا قمت بثبيته حديثًا على هاتفك قد يُطلب منك الموافقة على أذن لإرسال إشعارات إليك. يمكنك ببساطة الرفض إذا كانت إشعارات هذا التطبيق غير مهمة بالنسبة لك.

وبالمثل عند زيارة أي موقع ويب على الحاسوب للمرة الأولى ستظهر لك نافذة منبثقة تطلب الموافقة على إرسال إشعارات لك، وهنا يمكنك الضغط على خيار (الرفض) Block.

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بطبيعة الحال؛ الرفض لا يعني عدم إمكانية تلقي هذه الإشعارات مطلقًا، ففي أي وقت إذا قررت تلقي هذه الإشعارات يمكنك تفعليها من خلال الإعدادات، أو يمكنك فقط حفظها للقراءة لاحقًا في (قائمة الإشعارات) Notifications List سواء على هاتفك أو الحاسوب.

أولًا؛ التحكم في الإشعارات من إعدادات الهاتف أو الجهاز اللوحي:

قد تحتوي بعض التطبيقات على عناصر تحكم في الإشعارات في إعداداتها الخاصة، ولكن يمكنك أيضًا إدارتها في قسم الإعدادات بجهازك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على الهاتف أو الجهاز اللوحي.

ابحث عن خيار (الإشعارات) Notifications أو (التطبيقات والإشعارات) Apps & Notifications.

ابحث عن (قائمة التطبيقات) Apps List.

اضغط على التطبيق التي تريده، حيث يمكنك ضبط الإشعارات حسب رغبتك.

ملاحظة: الخطوات السابقة تختلف باختلاف نظام التشغيل وإصدار هاتفك أو جهازك اللوحي.

ثانيًا؛ كيفية إدارة الإشعارات داخل التطبيقات على أندرويد:

من خلال شاشة ال تطبيقات والإشعارات؛ اضغط على رمز التطبيق للوصول إلى صفحة معلومات التطبيق.

رمز التطبيق للوصول إلى صفحة معلومات التطبيق. اضغط على (إشعارات التطبيق) App Notifications؛ حيث يمكنك إيقاف تشغيل (أصوات الإشعارات) Notification Sounds، وإيقاف ظهورها على الشاشة الرئيسية، وغير ذلك.

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ثالثًا؛ كيفية إدارة الإشعارات داخل التطبيقات على آيفون:

اختر التطبيق الذي تريد ضبط الإشعارات له.

اضغط على الزر الموجود أعلى شاشة إعدادات التطبيق للسماح بالإشعارات أو تعطيلها.

إذا قررت إبقاء الإشعارات قيد التشغيل، فيمكنك ضبط مكان ظهورها على هاتفك وكيفية ظهورها.

إذا كنت لا ترغب في ظهور الإشعارات على شاشة القفل، فيمكنك نقلها مباشرةً إلى منطقة (مركز إشعارات نطام آي أو إس) iOS Notifications Center حتى تتمكن من الاطلاع عليها في وقت لاحق.

رابعًا؛ كيفية إدارة الإشعارات على الحاسوب:

جميع أنظمة التشغيل مثل: ويندوز 10 و (ماك أو إس) وبعض توزيعات (لينكس) Linux تدعم خاصية إرسال الإشعارات لأغراض مختلفة مثل: تذكيرك بتحديث جديد، أو الحاجة لتحديث النسخة الحالية.

لإدارة الإشعارات في نظام ويندوز 10، انتقل إلى (الإعدادات)، ثم اضغط على خيار Notifications & Actions وسينقلك هذا الخيار الى لوحة التحكم في الإشعارات.

للتحكم في الإشعارات على نظام MacOS، انتقل إلى (خصائص النظام) System Preferences، اضغط على خيار الإشعارات.

في بعض الأحيان، إذا أردت التركيز لمدة قصيرة، يمكنك إختيار (وضع عدم الإزعاج) Do Not Disturb لإيقاف تشغيل كل الإشعارات لفترة مؤقتة، كما يمكنك أيضًا تعيين جدول يومي لوقفها تلقائيًا أثناء ساعات النوم على سبيل المثال.