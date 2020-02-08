شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول قمر عملاق خلال العقد يرتفع للسماء مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيضىء قمر الثلج العملاق السماء ليلة الأحد، وهو أول قمر عملاق خلال العقد الحالى، ويطلق اسم قمر الثلج على القمر الكامل لشهر فبراير لأنه يتزامن غالبًا مع تساقط الثلوج بكثافة، ويعرف أيضًا باسم قمر الجوع بسبب ظروف الصيد الصعبة فى هذا الوقت من العام، وستكون اللحظة المحددة للاكتمال، عندما يكون القمر مقابل الشمس مباشرةً.

وهذا يعنى أنه يبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر إشراقًا بنسبة 30 % من المعتاد، عند النظر إليه من الأرض، ولعل اكتمال القمر سيكون في صباح 9 فبراير 2020، حيث سيكون القمر في أشد درجة من الاكتمال عند الساعة 2:33 صباحاً بتوقيت المنطقة الشرقية (ET).

وقال عالم الفلك فريد إسبيناك، فإن القمر الذي سيكتمل في التاسع من فبراير هو قمر عملاق، لأنه يقع ضمن 90 % من أقرب مقاربته إلى الأرض في مدار معين.

Advertisements

ومع ذلك، يدعي البعض الآخر أن القمر العملاق يحدث فقط عندما يكون مركز القمر أقل من 223.694 ميلًا (360.000 كيلومتر) من مركز الأرض، ووفقًا لهذا التعريف، فإن أقمار مارس وأبريل الكاملة فقط هي التي تعد عملاق كامل في عام 2020.

ينصح علماء الفلك المصورين وجامعي السماء بتنزيل التطبيقات والخرائط لتتبع تقدم القمر عبر السماء من أجل تسهيل المشاهدة.

وقال جوردون جونستون من ناسا "في صباح يوم اكتمال القمر في التاسع من فبراير، مع بداية الشفق الصباحي، سيكون كوكب المشتري من الأرض ألمع كوكب في السماء، يظهر في الجنوب الشرقي على ارتفاع حوالي 8 درجات فوق الأفق".

وسيظهر كوكب زحل فى السطوع إلى أسفل يسار كوكب المشترى عند نحو 2 درجة فوق الأفق.