شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DJI تطور طائرات بدون طيار للعناية بالمحاصيل الزراعية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة لتوسيع نشاطها في مختلف مجالات التقنية، قررت شركة DJI الدخول إلى عالم المعدات الزراعية وكشفت عن درونات جديدة للعناية بالأراضي والمحاصيل، ولعل أول طائرة مسيرة صغيرة خصصتها DJI لهذا المجال كانت P4 Multispectral، التي أتت بأربع مراوح محركات كهربائية تستمد طاقتها من البطاريات، لتمكنها من التحليق لمدة نصف ساعة تقريبا دون الحاجة لإعادة الشحن، بحسب روسيا اليوم.

وزودت هذه الطائرة بكاميرات حرارية وكاميرات فيديو تساعد على استخدامها كأداة لمراقبة كثافة الغطاء النباتي من الجو، وبنفس الوقت لمراقبة الأراضي الزراعية، وحصلت على مقياس طيفي لقياس معدلات ضوء الشمس المهم لتطور النباتات ونموها.

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أما الطائرة الثانية DJI Agras T16 فخصصت لرش المبيدات الزراعية من الجو، وحصلت على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معايير IP67، وخزانات للمبيدات بسعة 16 ليترا، و4 أنابيب خاصة لرش المبيدات، تساعدها بضخ السوائل لمسافات 6 أمتار ونصف المتر، ويمكن لهذه الطائرة رش 10 هكتارات من الأراضي الزراعية في غضون ساعة واحدة فقط.

على الجانب الأخرتحاول الصين جاهدة في تطويع التكنولوجيا لمكافحة مرض كورونا الفتاك، حتى الآن، حيث تستخدم طائرات بدون طيار، مزودة بكاميرات حرارية لفحص درجات حرارة السكان، كما توصل الإمدادات الطبية كأقنعة الوجه، المواد الغذائية فى المناطق المعزولة، وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أنه يمكن لأجهزة المراقبة عالية التقنية، تحديد الشخص المصاب بارتفاع درجة حرارة الجسم، وإبلاغ حالته إلى المسؤولين.