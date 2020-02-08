طريقة حذف فيديو من يوتيوب 2020 نهائياً

يمكنك بسهولة حذف فيديو من يوتيوب طالما أنت المالك لهذا الفيديو وقمت برفع هذا الفيديو على قناتك الشخصية أو القناة التي تمتلك حقوق إدارتها طالما أعطاك صاحب هذه القناة هذا الحق، بالطبع كونك تعمل في هذا المجال أو تمتلك قناة على اليوتيوب فبالتأكيد ستجد نفسك في موقف تحتاج فيه لأن تقوم بإزالة أو حذف فيديو من على قناة يوتيوب الخاصة بك وهذا ما سنتحدث عنه اليوم.

لاحظ أن هناك طرق أخرى لإستعادة الفيديو الذي قمت بحذفه إن كنت ترغب في ذلك في أي وقت تشعر بأنك في حاجة إلى إسترجاع هذا الفيديو وبالطبع طريقة الإسترجاع أو حذف فيديو من يوتيوب تتمحور حول خوادم اليوتيوب لذا فلن يهم إن كنت قمت بحذف الفيديو من على جهازك الخاص أو قمت بإستعادة الفيديو من على جهازك الخاص أيضاً.

طريقة حذف فيديو من يوتيوب :

في البداية توجه بالطبع إلى موقع يوتيوب ثم قم بالضغط على الصورة الشخصية الخاصة بك لتظهر لك قائمة الإختيارات التي تراها أمامك الآن .

الآن قم بالضغط على كلمة Youtube Studio ليأخذك إلى إستوديو يوتيوب الخاص بك، لاحظ أننا هنا نتحدث عن آخر تحديث صدر لليوتيوب وهذا يعني أن الأستوديو الذي سنعرضه هو أحدث نسخة منه.

الآن عندما تدخل إلى الإستوديو قم بالضغط على كلمة Videos كما ترى من الصورة.

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والآن قم بإختيار الفيديو الذي ترغب في حذفه والضغط على النقاط الثلاثة الظاهرة إلى جوار الفيديو ثم إختيار Delete Forever.

يمكنك الوصول بسهولة إلى صفحة إستوديو اليوتيوب من خلال هذا الرابط الذي سيأخذك لإستوديو قناتك.

سنتحدث معكم لاحقاً عن طريقة إستعادة الفيديو المحذوف من يوتيوب بالتفصيل ولكن هذا مقال آخر .

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