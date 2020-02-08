“الوضع الداكن” لواتساب يصل آيفون

أصبح الوضع الداكن الذي ظهرت حوله الكثير من التسريبات متاحًا في نهاية المطاف لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، حيث اكتشف المستخدمون المشاركون في البرنامج التجريبي لخدمة TestFlight الميزة في الملاحظات المرفقة مع أحدث نسخة تجريبية من واتساب لنظام آي أو إس (النسخة 2.20.30.13).

ويؤكد ذلك أن الميزة التي كثر الحديث عنها مؤخرًا يجب أن تظهر قريبًا ضمن النسخة الرسمية لأجهزة آيفون وآيباد.

وبالنظر إلى أن واتساب قد أضاف ميزة الوضع الداكن في الإصدارات التجريبية المخصصة لنظام أندرويد، فقد كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل وصول الميزة لمستخدمي iOS أيضًا.

وبالرغم من أنه لا يوجد بعد أي موعد رسمي دقيق لوصول الوضع الداكن إلى إصدار واتساب الرسمي على iOS، لكن لا ينبغي أن يستغرق ذلك وقتًا طويلًا.

وكانت المعلومات المتعلقة باختبار واتساب وضعًا داكنًا جديدًا قد ظهرت في شهر مارس من العام الماضي، واستمر برنامج التراسل المملوك لشركة فيسبوك، والذي يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أوائل عام 2018، في التلميح للمظهر الداكن القادم.