تكنولوجيا: فرنسا تفرض غرامة مالية على ابل بقيمة 27 مليون دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فرضت الجهات المختصة بحماية المستهلك في فرنسا غرامة مالية على شركة ابل بقيمة 27 مليون دولار، وذلك نتيجة لتباطؤ الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بعد تحديث البرمجيات.

إستمرت تحقيقات لجنة حماية المستهلك في فرنسا عامين كاملين لتصل التحقيقات في النهاية إلى تغريم شركة ابل لتباطؤ آداء الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بعد تحديث البرمجيات، دون أي تنويه من ابل قبل بدء دفع التحديثات.

بدأت تحقيقات لجنة حماية المستهلك في فرنسا في شهر يناير من عام 2018، وذلك بعد تصريحات ابل التي أكدت فيها على أن التحديثات الجديدة من برمجيات iOS أدت إلى تباطؤ آداء الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون، وذلك لمواجهة بعض المشاكل التي رصدت في بطاريات الليثيوم أيون القديمة.

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ولقد رصد التباطؤ في آداء الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون بعد تحديث البرمجيات، والتي تشمل كلاً من هواتف iPhone 6، وiPhone 7 وأيضاً iPhone SE، حيث لم تنوه شركة ابل مسبقاً على أن تحديث هذه الإصدارات إلى iOS 10.2.1 و11.2 سيؤدي إلى تباطؤ آداء الهواتف، وذلك بسبب ميزة إدارة الطاقة.

من جانب أخر قدمت شركة ابل بدائل لبطاريات الليثيوم القديمة بقيمة 29 دولار، حيث أكدت ابل على أن برنامج إستبدال البطارية إستطاع أن يدعم عدد 11 مليون وحدة من هواتف الأيفون خلال العام الماضي.

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