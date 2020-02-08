قد يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف iPhone 9 في منتصف شهر مارس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - خليفة الهاتف iPhone SE الذي طال إنتظاره قريب جدًا من الوصول، وفقا لمجموعة من التسريبات والشائعات والتكهنات التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية. غالبية المعلومات التي تم تسريبها كانت تشير إلى إحتمال أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في وقت ما خلال الربع الأول من هذا العام، واليوم لدينا شيء موثوق أكثر، ولكن لا يزال غير قوي، لذلك ضع ذلك في إعتبارك.

وفقا للمسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، فمن المقرر أن تقوم شركة آبل بكشف النقاب عن الهاتف iPhone SE2 المعروف أيضًا بإسم iPhone 9 في منتصف شهر مارس المقبل. كان هناك بعض الإلتباس فيما يتعلق بالتسمية، فهو سيحمل إسم iPhone 9 أو iPhone SE2.

تُشير التقارير إلى أن iPhone 9 سيحصل على تصميم مستوحى من iPhone 8، وسيضم الزر الرئيسي المزود بمستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة، فضلا عن شاشة بحجم 4.7 إنش، والمعالج Apple A13 Bionic المستخدم في سلسلة هواتف iPhone 11 Series الحالية.

الشائعات التي تُلمح لقدوم iPhone المنخفض التكلفة قديمة جدًا. بدأت هذه الشائعات في الظهور لأول مرة في العام 2017 ولمحت إلى أنه سيتم الإعلان عنه في أوائل العام 2018. بدأت هذه الشائعات بالظهور من جديد في أواخر العام 2019، ولكن هل سيكون هذا أخيرًا هو العام الذي سيحصل فيه ملاك iPhone 7 و iPhone 8 على بديلهم الذي طال إنتظاره؟