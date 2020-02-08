موتورولا تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Moto G Stylus و Moto G8 Power

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة، وهما Moto G Stylus و Moto G8 Power. وكلاهما سيصلان مع مواصفات تقنية متوسطة وبأسعار جذابة إلى السوق. وبالنسبة للمواصفات التقنية لكلا الهاتفين، فهي تشمل : Moto G Stylus : شاشة IPS LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية

معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

بطارية بسعة 4000mAh

منفذين للشريحة SIM

السعر : 299 دولار أمريكي

موعد الإطلاق : في هذا الربيع Moto G8 Power : شاشة IPS LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية

معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

منفذين للشريحة SIM

السعر : 249 دولار أمريكي

موعد الإطلاق : في هذا الربيع

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