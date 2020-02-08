شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تحذر من تأثير فيروس كورونا على إنتاج نظارة Oculus التابعة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت شركة فيس بوك أن إنتاج نظارة الواقع الافتراضى الخاصة بها Oculus سيتأثر بانتشار فيروس كورونا الأخير فى الصين، والذى أثر على الشركات التى تعتمد على خطوط الإمداد الصينية، وفى وقت سابق من شهر يناير، بدأت أكبر شبكة تواصل اجتماعى فى العالم فى منع موظفيها من السفر إلى الصين، وذلك لمواجهة ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال متحدث باسم فيس بوك فى وقت سابق "بسبب فيروس كورونا بدأنا فى اتخاذ احتياطات السلامة الإضافية التي ضاعفت هذه المشكلة وهذا هو السبب في أننا نتوقع تأثيرًا إضافيًا على الإنتاج"، وقد كشف فيس بوك في وقت سابق عن Oculus Quest، التي تأتي مزودة بوحدات تحكم باللمس ولا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر لتشغيلها وذلك في سبتمبر 2018 بسعر 399 دولارًا، وقال المتحدث: "كان Oculus Quest مطلبًا كبيرًا وتم طلبه في عدة مناطق".

يذكر أن شركة فيس بوك طلبت من موظفيها في وقت سابق تأجيل السفر غير الضروري إلى البر الرئيسي الصيني لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك وفقا للمتحدث الرسمي للشركة، فيما طلبت الشركة من الموظفين الذين سافرو إلى الصين بالفعل بضرورة العمل من المنزل دون الحاجة للتواجد داخل الشركة وذلك تخوفا من انتقال المرض للموظفين في الشركة، وقال متحدث باسم الشركة: “من كثرة الحذر اتخذنا خطوات لحماية صحة وسلامة موظفينا، حيث قتل الفيروس أكثر من 100 شخص في الصين وانتشر في أكثر من 10 دول، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وفي نفس السياق لجأ العلماء لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، حيث استعانوا بخوارزمية "BlueDot" التى تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بانتشار الفيروس، حيث تقوم الخوارزمية بمتابعة تقارير الأخبار بجميع اللغات تقريبًا، وشبكات الأمراض الحيوانية والنباتية، والإعلانات الرسمية لإصدار تحذير مسبق لتجنب مناطق الخطر لانتشار الفيروس.