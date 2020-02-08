أمطار غزيرة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد (بيان)

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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، بالقاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة، أما الوجه البحرى، بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط الرياح.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط".
وأضافت: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لإضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 ـ 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10
الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11
مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09
سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08
قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09
أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10
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